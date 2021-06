Doppel-Kita erst 2023 fertig

Für großes Erstaunen sorgte bei den Mitgliedern des Ausschusses für Bauen, Planung und Wohnen die Mitteilung der Verwaltung, dass die beiden Kindertagesstätten (Kitas) im neuen Baugebiet Masbeck an der Münsterstraße erst in zwei Jahren, im Sommer 2023, bezugsfertig sein sollen. Nach den Vorstellungen von Bürgermeister Jörn Möltgen hätte die Maßnahme viel schneller über die Bühne laufen sollen, aber jetzt hakt es an verschiedenen Stellen.

Der Investor hatte im Vorfeld eine schnelle Lösung versprochen, kann die einjährige Frist aber nicht einhalten. Die Genehmigungswege sind wie immer auch langwieriger als so manchem recht ist. Dies sorgte nicht gerade für beste Stimmung am Donnerstagabend im Ausschuss.

Teure Zwischenlösung

Weil der Druck mit der Versorgung von Kita-Plätzen so groß ist, hatten Politik und Verwaltung die große Lösung an einer Stelle favorisiert. Zwei Kitas an einer Stelle mit den Trägern DRK und Johanniter sollen Platz für acht Gruppen bieten. Die beiden Träger sind jetzt schon Nachbarn im „Containerdorf“ auf dem Gelände der ehemaligen Firma Frisse. Schon in diesem Sommer muss dort erweitert werden, deshalb kommen im Juni noch acht Container dazu. Diese Übergangslösung ist teuer, aber jetzt nicht mehr zu ändern. Entlastung gibt es erst – wie bekannt wurde – in zwei Jahren.

Die Planungen für die beiden Kita-Gebäude stellte Architekt Andreas Bodem aus Coesfeld vor. Er steht in Kontakt mit den Trägern, dem Investor und dem Gestaltungsbeirat der Kommune, der am Freitag die Ausarbeitungen für gut befunden hat.

Der Doppelbau entsteht unmittelbar an der Münsterstraße und ist mit der Außenfläche in Richtung Wäldchen geplant. Damit keine der beiden Kitas Nachteile hat, wird so gebaut, dass jede ihre vier Gruppen mit Nebenräumen auf zwei Etagen verwirklichen kann. Zwei gleichwertig Winkelgebäude verzahnen sich auf Abstand und nutzen gemeinsam die Außenflächen.

Langlebiges Gebäude

„Die Flächen passen zu den Vorgaben des Gesetzgebers. Da sind wir auf der sicheren Seite“, erklärte Andreas Bodem. Energetisch soll der Bau nach neuesten Erkenntnissen gebaut werden und von einer Anlage beheizt werden. Der Architekt bevorzugt die Massivbauweise mit einem Klinkerstein und Betonelementen, damit bliebe man auf Dauer unabhängig und habe ein langlebiges Gebäude.

Mit den Abstellflächen für Pkw und Fahrräder sowie der Anfahrt der Eltern mit einem Pkw waren nicht alle Kommunalpolitiker einverstanden. „Bei acht Gruppen entsteht ein enormer Verkehr, weil ein großer Teil der Eltern mit dem Auto kommt“, erklärte Peter Scholz (FDP) sein Unbehagen mit der Doppel-Kita an der einer Stelle. Diese Meinung hat er von Anfang an vertreten.

Christian Albrecht (CDU) verwies ebenfalls auf den Verkehr, der auf der Münsterstraße vorherrsche. Da sei es auch gar nicht so einfach, die beiden Bushaltestellen von den Kitas oder später aus dem Baugebiet zu erreichen. Das müsse unbedingt noch mit in die Planungen einfließen.

Neuer Kreisverkehr

Die Erschließung war ein weiterer Knackpunkt der Diskussion. Sehr verwundert waren die Mitglieder darüber, dass jetzt doch nur noch ein Kreisverkehr an der Stelle in Frage käme. „Wir zerbrechen uns stundenlang den Kopf über die möglichen Varianten, und jetzt erfahren wir von der Verwaltung, dass es nur noch die eine Lösung gibt“, machte Bauausschuss-Vorsitzender Dirk Dirks (CDU) seinem Unmut Luft.

Die Kosten und Planungen sollen bis zur Ratssitzung noch einmal überarbeitet werden. Die Mitglieder der CDU enthielten sich bei der Abstimmung zur Erschließung, ansonsten fielen alle drei Tagesordnungspunkte einstimmig aus. Dem Bau der Doppel-Kita steht somit nichts mehr im Wege, nur noch der Aspekt, dass es länger dauert als von allen Beteiligten gedacht.