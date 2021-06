Konzert in St. Dionysius

Havixbeck -

Am „Orgeltag Westfalen“ beteiligt sich auch die Katholische Kirchengemeinde Havixbeck. Am 13. Juni (Sonntag) erklingt die Orgel von St. Dionysius in besonderer Weise im 8-Uhr-Gottesdienst und bei einem Konzert um 16 Uhr.