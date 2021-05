Muttertag am Sonntag: „Mama ist man ein Leben lang“

Mutti ist die Beste, denn sie ist Beschützerin, Freundin und Vertrauensperson. Ihre Tür steht immer offen, und es ist auch immer etwas Leckeres zu essen da – egal wie spontan die Mama mit einem Besuch ihrer Kinder überrascht wird.

„Mama ist man 24 Stunden am Tag“, erlebt Annika Wienhölter seitdem ihr Sohn Tom im Dezember das Licht der Welt erblickt hat. „Und das ein Leben lang“, weiß sie von ihrer Mama und freut sich auf diese Zeit. Die 33-Jährige feiert am Sonntag (9. Mai) ihren ersten Muttertag. Für ihre Mama Birgit Bünder (58) und Oma Anneliese Nierhoff (83) liegt der erste Muttertag zwar schon lange zurück, doch zentrale Aufgaben einer Mutter bleiben über die Generationen hinweg erhalten.

Drei Mamas berichten

Die Westfälischen Nachrichten haben mit den drei Mamas gesprochen und nachgefragt, wie sich die Rolle der Mutter über die Jahre gewandelt hat und womit man sie am Muttertag überraschen kann?

Großmutter Anneliese Nierhoff erinnert sich noch gut an die Zeit, als ihre drei Kinder klein waren: „Zum Muttertag haben die dann den Frühstückstisch gedeckt, darüber habe ich mich immer riesig gefreut.“ Nachdem ihre Kinder selber Nachwuchs bekommen hatten, hat sich Anneliese Nierhoff um diesen gekümmert und darauf aufgepasst.

Mama ist die Beste

„Damals war das ja noch ganz anders als heute“, erinnert sich Birgit Bünder an die Zeit, als ihre Tochter Annika noch klein war. Anfangs sei da noch nicht daran zu denken gewesen, dass sie nach der Geburt schnell wieder arbeiten gehe, so wie das heute häufig der Fall sei. „Ich musste immer sehr gut zwischen den Omas koordinieren, dass die sich um die Kinder kümmern, wenn ich halbtags arbeiten war. Denn in den Kindergarten gingen die Kleinen damals erst mit drei oder vier Jahren“, weiß Bünder, die heute selber als Tagesmutter arbeitet und dabei auch unter dreijährige Kinder betreut.

Damals sei es auch viel selbstverständlicher gewesen, die Kleinen mal eben bei den Großeltern abzugeben. Auf dem Lande habe man häufig ohnehin in einem Mehrgenerationenhaus zusammengewohnt. Besonders in der Corona-Zeit habe man den familiären Zusammenhalt noch einmal ganz neu wahrgenommen. Denn als die Kontakte zu Freunden immer weiter beschränkt wurden, sei man als Familie noch enger zusammengerückt.

Immer gerne von Kindern umgeben

„Wenn die Kinder weiter weg – in einer Großstadt – wohnen, dann kann man sich ja nicht eben mal besuchen oder auf die Kleinen aufpassen“, sagt Bünder, die ihr Leben auch heute noch gerne mit Kindern füllt. „Ich habe viel Freude daran, den Lebenslauf der Kinder mitzuerleben – den meiner eigenen und den meiner Tageskinder.“

Annika Wienhölter kann ihrer Mutter da nur zustimmen, denn seit ihr kleiner Sohn vor fünf Monaten auf die Welt kam, ist ihr Leben „noch spannender und spontaner geworden“. Mutter sein, sei zwar viel Arbeit, aber vor allem auch ein sehr schönes Gefühl. Und die Arbeit teilen sich die Mütter in dieser Familie ohnehin schon über Generationen hinweg ziemlich gut auf.