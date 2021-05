„Gemeinsam Zukunft gestalten“ lautet das Motto des Gymnasiums Canisianum. Mit Blick auf diesen Leitspruch seien auch die neue Sporthalle sowie der neu gestaltete Pausenhof des Canisianums zu sehen, erklärte Dr. Kurt Stoffel am Freitag bei der Einweihung der Sportstätte. „Das ist ein großer Schritt in der Schulgeschichte“, sagte der Vorsitzende des Trägervereins St. Canisius und verwies dabei auf den reibungslosen Ablauf der Bauphase, die nur knapp 17 Monate dauerte. Dafür dankte er neben dem Architekten der Sporthalle, Axel Rüdiger, auch dem Landschaftsarchitekten Stephan Bracht, der für die Gestaltung des Außenbereichs verantwortlich war, sowie Bernd Lange, der als Mitglied des Trägervereins die Arbeiten fachkundig begleitet habe. Gleiches gelte selbstredend für die guten Handwerkerleistungen der am Bau beteiligten Betriebe.

Zugleich machte er deutlich, dass die Umsetzung des Projekts vom Schulträger allein niemals hätte realisiert werden können. Daher sei die Schulgemeinschaft dankbar, dass sich Sponsoren gefunden hätten, die maßgeblich geholfen hätten, die 2,6-Millionen-Euro-Investition zu stemmen. Das gesamte Projekt inklusive der von der Stadt mitfinanzierten Außengestaltung bezeichnete Stoffel als eine gelungene Kooperation zwischen Stadt Lüdinghausen und privater Schule: „Das ist ein schönes Zeichen.“

„Sie können stolz auf das sein, was hier passiert ist“, erklärte dazu Bürgermeister Ansgar Mertens, der das Ergebnis der geleisteten Arbeit als „Meilenstein“ für Schule und (Sport-)Stadt Lüdinghausen gleichermaßen bezeichnete. Er lobte die gute Zusammenarbeit, die „zum Wohl der Schüler funktioniert“. Die neue Sporthalle sei eine „Visitenkarte der Stadt“.

Harmonisch in den Schulkomplex eingebunden

Architekt Axel Rüdiger nannte die von ihm geplante Halle „einen ganz angenehmen Ort“. Es sei gelungen, viel Licht ins Innere zu holen. Außerdem strich er heraus, dass es nicht nur gelungen sei, den „ambitionierten Zeitplan, sondern auch das Kostenbudget“ einzuhalten. Die Sporthalle passe sich auch in ihrer äußeren Gestaltung harmonisch in den Schulkomplex ein. Sie sei „raumbildend“. Symbolisch wurde zur Eröffnung ein überdimensionaler Schlüssel überreicht.

Zuvor hatte Landschaftsarchitekt Stephan Bracht den Teilnehmern der coronakonformen Einweihungsfeier die gartenbauliche Umgestaltung des Schulumfeldes erläutert. Dazu zählt der künftige Haupt-Eingangsbereich des Cani vom Disselhook aus ebenso wie der Schulhof selbst mit Spielareal, Grünfläche und verschiedenen Sitzmöglichkeiten. „Ich hoffe, dass die Schüler das annehmen“, erklärte Bracht.