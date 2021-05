Die Diagnose Demenz verändert nicht nur das Leben des betroffenen Menschen nachhaltig, sondern auch das seiner Umgebung – vor allem das eines pflegenden Angehörigen. Gemeinsam geschmiedete Pläne lassen sich nicht mehr umsetzen, der ganze Alltag verändert sich, wird für den pflegenden Part immer mehr zu einer Belastung. All dies hat Beate-Maria Bröker vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in vielen ihrer Beratungsgespräche erfahren.

„Die Angehörigen fühlen sich in ihrer Situation oft allein gelassen“. sagt die Di­plom-Sozialarbeiterin, die mit der Gründung einer Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige nun diesem Gefühl der Isolation entgegenwirken will. „Die Pflegenden geraten immer mehr an die Grenzen ihrer Belastbarkeit“, weiß sie aus den Gesprächen. Umso größer sei der Bedarf geworden, diesen Menschen in ihrer Situation zu helfen, ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass auch andere sich in ähnlicher Lage befinden.

Später selbstständig agieren

Bröker versteht sich selbst zunächst als Moderatorin und Impulsgeberin dieser neuen Selbsthilfegruppe. „Später soll sie dann selbstständig agieren können“, formuliert sie das Ziel. Die Angehörigen könnten in dieser Runde offen sprechen, ihre unterschiedlichen Erfahrungen austauschen und ihre Sorgen teilen. Zugleich werde Raum geboten für wichtige auch rechtliche Hinweise beispielsweise zur Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder auch Tipps zu Tagespflege oder Ambulanter Pflege.

Der SkF wolle künftig auch in anderen Bereichen Selbsthilfegruppen auf den Weg bringen, erklärt Geschäftsführerin Christine Struve. Bei diesen Überlegungen habe die Frage „Wo sind Lücken in unserer sozialen Landschaft?“ eine entscheidende Rolle gespielt. Die Selbsthilfegruppe für die pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz soll sich nach ihrer Gründung wöchentlich dienstags in der „Come-in-Corner“ in der Sekundarschule treffen. „Die Räume dort sind bestens geeignet“, sagt Struve. Zunächst seien zehn von Beate-Maria Bröker moderierte Treffen angedacht – bis die Gruppe auf eigenen Beine stehen könne. Wenn nicht anders möglich, könnten auch die Demenzerkrankten mitgebracht werden. Dafür werde es eine Betreuung geben. „Hier suchen wir noch nach pflegeerfahrenen Ehrenamtlichen“, erklärt Struve.

Wer Interesse an der Selbsthilfegruppe hat, kann sich an den Sozialdienst katholischer Frauen unter 0 25 91/23 71 20 (vormittags von 9 bis 12 Uhr) wenden oder per E-Mail unter b.broeker@skf-luedinghausen.de Kontakt mit Beate Maria Bröker aufnehmen.