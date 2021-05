Es hätte ein kleines Jubiläum werden können. Denn seit 2011 findet die Gartenmesse „Stil & Art“ rund um die und in der Burg Lüdinghausen statt. Doch daraus ist nichts geworden. Die Corona-Pandemie hat nach 2020 auch in diesem Jahr den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so bleiben auch an diesem Wochenende die Besucher, die sonst zu Tausenden das Gelände besuchen, eher zu Hause.

Was Mitveranstalter Thomas Busch ausdrücklich bedauert. Erst vor zwei Wochen habe man sich in Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Lüdinghausen für eine erneute Absage der Veranstaltung entschieden, erklärte er auf WN-Nachfrage. In dieser Situation wäre alles andere „unvernünftig gewesen“. Zu viele Einschränkungen hätten einen guten Verlauf unmöglich gemacht, stellte Busch fest. So hätten die Innenräume der Burg nicht genutzt werden können. Und auch die Gastronomen hätten ihre Gerichte und Snacks nicht wie gewohnt anbieten können. „So haben wir dann die Reißleine gezogen“, sagte Busch.

Spektakel rund um die Burg Lüdinghausen

Auch sei bei den Ausstellern – in normalen Zeiten immerhin Jahr für Jahr über 100 verschiedene Anbieter – „eine deutliche Zurückhaltung“ spürbar gewesen. Kosten seien ihnen durch die Absage allerdings nicht entstanden. Niemand habe schon Anmelde- oder Standgebühr zahlen müssen. Für die Veranstalter selbst sieht Busch ein Minus in einem hohen fünfstelligen Euro-Bereich. Aber: „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels.“ Für 2022 sei man gerüstet. Und der Termin steht auch schon fest: Start ist für die „Stil & Art“ dann am Himmelfahrtstag (26. Mai) bis zum 29. Mai (Sonntag).