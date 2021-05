„Wir leben in einer lebens- und liebenswerten Stadt.“ Das Fazit von Christdemokratin Ingeborg Bartsch nach der Vorstellung der Ergebnisse der Seniorenbefragung in der Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft, Ordnungswesen und Sport am Dienstagabend hätte nicht positiver ausfallen können. Vorgestellt hatte diese Dr. Klaus Kortmann vom Mainzer Marktforschungsinstitut L-Q-M. In Lüdinghausen lebten zum Zeitpunkt der Befragung 5631 Menschen über 65 Jahre – 21,2 Prozent der Bevölkerung.

Der auf Anregung des Seniorenbeirats im Jahr 2020 erstellte Fragebogen wurde an 1714 Menschen dieser Altersgruppe verschickt und von knapp einem Drittel (557 Personen) beantwortet. Nicht berücksichtigt worden seien dabei die Bewohner in den Senioreneinrichtungen, da sie in komplett anderen Lebenssituationen seien, erläuterte Kortmann den Kommunalpolitikern. In der Auswertung der 29 Fragen wurde die Stadt in drei Teilbereiche aufgeschlüsselt: die Kernstadt Lüdinghausen, den Ortsteil Seppenrade sowie die 14 Bauerschaften.

79 Prozent der Lüdinghauser Senioren fühlen sich „sehr wohl“

Bei der Präsentation ging Kortmann zunächst auf das Lebensgefühl der Senioren in Lüdinghausen ein. Da bewerteten 68 Prozent der Befragten ihr Lebensgefühl in der Stadt als „sehr wohl“, 27 Prozent als „alles in allem wohl“. Wobei die Bewohner aus den Bauerschaften ihr Lebensgefühl zu 79 Prozent als „sehr wohl“ beschrieben.

„Eine solche Bewertung der Lebensumstände hat das Institut bislang in noch keiner Umfrage erlebt“, erklärte Kortmann. Er stellte dabei auch einen Zusammenhang zur Wohnsituation der Senioren dar. Denn ein großer Teil lebe in den eigenen vier Wänden. Dort allerdings habe sich auch gleich ein negatives Kriterium herauskristallisiert. Nur 33 Prozent dieser Menschen lebten in einem barrierefreien Umfeld. Deutlich ausgeprägt sei der Wunsch der Senioren, auch im Alter weiter in dieser Form zu wohnen – allerdings mit einer ambulanten Betreuung. Und: 87 Prozent der Befragten wünschten sich ein 24-Stunden-Notruf-System. Zugleich stelle sich aber auch die Frage, ob nicht in absehbarer Zeit der Bedarf an entsprechendem Wohnraum in einer Altenpflegeeinrichtung fehlen werde. Kortmann schlug zudem ein Modell eines generationenübergreifenden Wohnprojekts vor.

Lüdinghauser Senioren informieren sich überwiegend in der Tageszeitung

Deutliche Unterschiede gibt es zwischen Stadt und Außenbereich laut Kortmann in Sachen Mobilität. Während in den Bauerschaften das Auto als Hauptverkehrsmittel eine starke Rolle spiele, sei dies in der Stadt in deutlich geringerem Umfang der Fall. Dort werde häufiger das Fahrrad genutzt. Ausdrücklich gewünscht werde von den Senioren eine Einkaufsmöglichkeit etwa von Lebensmitteln in der Innenstadt.

Abschließend beleuchtete Kortmann auch die Frage, mittels welcher Medien sich ältere Menschen bevorzugt informierten. Da nehme mit deutlichem Abstand – 90 Prozent – die Tageszeitung einen einsamen Spitzenwert ein.