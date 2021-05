Wovon lassen sich Menschen heutzutage begeistern? Dieser Frage wollte Thorsten Neuhaus mithilfe eines pastoralen Projekts zu Pfingsten nachgehen. „In einer Begeisterung liegt eine unglaubliche Kraft, die uns Menschen antreibt. Deswegen möchte ich gerne herausfinden, was die Menschen in Lüdinghausen und Seppenrade begeistert”, so der Pastoralreferent. Für seine Idee einer öffentlichen Installation benötigte er Hilfe, die er beim Küster der Kirchengemeinde Andreas Höning und Ludger Hagemann fand. Zusammen erstellten und installierten sie eine große Tafel an der Außenwand der St.-Dionysius-Kirche in Seppenrade. Bereits von Weitem ließ sich der Titel „Was BeGEISTert dich?” gut lesen – und er machte neugierig. Gemeindemitglieder und Passanten waren eingeladen, an der Wand für einen Moment zu verweilen und sich von der Frage ansprechen zu lassen. Sie konnten bereits hinterlassene Antworten lesen oder selbst mit Kreide ihre ganz eigene Begeisterung anschreiben.