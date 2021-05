Brand im Ärztehaus: Der Alarm, der gestern Morgen ausgelöst wurde, ließ beide Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Lüdinghausen zum Mariencampus ausrücken. Der Schwelbrand in einer Arztpraxis war aber schnell unter Kontrolle. „Ein Trupp unter Atemschutz hat ihn gelöscht“, berichtet der stellvertretende Wehrführer Klaus Hesselmann. Die Brandursache, die von der Feuerwehr vermutet wird, hört sich kurios an. In der Praxis habe eine große Lupe so gestanden, dass sie im Zusammenspiel mit der Morgensonne Mullbinden in Brand gesetzt habe. Alarmiert worden sei die Feuerwehr durch Rauchentwicklung, die man im Gebäude bemerkt habe, informierte Hesselmann. Das war nach dem Löschen des Schwelbrandes auch die zweite Aufgabe der Wehr: Sie blies den Rauch aus Gebäude und Praxis. Der Einsatz, zu dem etwa 60 Feuerwehrleute ausgerückt waren, war nach einer Stunde beendet.