„Erst wieder an die Nähe gewöhnen“

Seit Dezember haben sich die Schüler im kompletten Kassenverband nicht mehr gesehen. Da ist die Freude natürlich groß, als zum Wochenstart an den Schulen wieder in den Regelbetrieb mit Präsenzunterricht gewechselt wurde.

„Das sonnige Wetter bietet die perfekten Rahmenbedingungen für eine solche Rückkehr in die Schule“, bringt es die Schulleiterin der Ludgerischule, Tanja Grewe, treffend auf den Punkt. Denn: Die Sonne strahle förmlich mit den Kindern um die Wette. Sie selbst habe bei einem Gang durch die Klassen alle einmal persönlich begrüßt. Natürlich müsse man sich nach der langen Zeit der sozialen Distanz auch erst einmal wieder an die Nähe gewöhnen, so Grewe. Doch gerade die Schüler der vierten Klassen würden es sehr genießen, die letzten Wochen vor dem Schulwechsel noch einmal mit allen Freunden in der Schule zu verbringen.

In glückliche Gesichter schaut auch Schulleiter Michael Dahmen am Gymnasium Canisianum. „Von Angesicht zu Angesicht ist der Unterricht für die Schüler natürlich schöner, und die Eltern werden zu Hause nun auch wieder entlastet“, weiß Dahmen, der allerdings auch kritische Worte zum Präsenzunterricht findet. „Die Vorsicht schwingt bei uns natürlich immer mit, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei.“ Viele müssten sich auch erst einmal wieder darauf einstellen, dass nun wieder 30 Schüler in den Klassenräumen auf 55 oder 60 Quadratmetern zusammenkommen würden. „Abstand halten geht im Präsenzunterricht nun mal nicht“, sagt er. Er persönlich hätte auch noch mit einem Wechselunterricht bis zu den Sommerferien leben können, weil für ihn die Sicherheitsfrage im Zentrum stehe. Bisher seien alle Lehrer und Schüler an seinem Gymnasium relativ gut durch die Pandemie gekommen, diese Vorsicht gelte es nun noch beizubehalten bis alle entsprechend geimpft seien.

Viel zu tun haben die Schulen derzeit auch mit den Testbescheinigungen, die über das Sekretariat für die Schüler ausgestellt und von den Lehrern unterschrieben werden müssen. Für das Kollegium sei das eine Zumutung 30 Kinder beim Testen zu beaufsichtigen, ob jeder den Test auch korrekt durchführe. „Daher testen wir auch im Klassenverband in zwei Gruppen, damit nicht alle gleichzeitig die Maske absetzten“, erläutert Dahmen.

Elisabeth Hüttenschmidt, Leitung am St.-Antonius-Gymnasium, weiß zwar auch um den zusätzlichen Zeitaufwand, der durch die Testbescheinigung anfällt, dennoch sieht sie diese „als gesamtgesellschaftlichen Beitrag“. Durch die Rückkehr in den Regelbetrieb sei für die Schüler wieder vieles wie vorher und alle seien froh, dass sie wieder vor Ort sein dürften, sagt sie.