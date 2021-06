Markus Stückmann vom „Clean Team“ war am Wochenende entsetzt, als er in die StadtLandschaft kam. Einer der Stelen, die Porträts verdienter Bürger aus Lüdinghausen zeigen, fehlte der Kopf. Als Stückmann das „graue Teil“ sah, dachte er zuerst an einen Müllbeutel. Er stellte dann aber schnell fest, dass er damit falsch lag. Denn Müll hatte dort niemand eingesammelt. Zwischen Flaschen, Scherben und weiterem Abfall, lag der abgeschraubte Bronzekopf. Stückmann sammelte ihn ein und übergab die Büste dem Heimatverein, der sich um die Stelen in der StadtLandschaft kümmert.

Reparatur kostet 500 Euro

Alfred Focke, Vorsitzender des Heimatvereins, hat bei der Polizei Anzeige wegen der Sachbeschädigung erstattet. Außerdem ist schon die Reparatur in Auftrag gegeben worden. „Im ersten Augenblick hatte ich befürchtet, dass ein richtig großer Schaden entstanden ist. Jetzt kommen wir glücklicherweise mit Kosten von 500 Euro davon“, nimmt er die Sache recht gelassen.

Schmierereien

Insgesamt seien dem Vandalismus zwei Stelen zum Opfer gefallen, erklärt Focke. Auch der andere Kopf sei gefunden und beim Bauhof abgegeben worden. Die Objekte seien lediglich abgedreht worden. Künftig soll das nicht mehr möglich sein. „Die Befestigung wird der beauftragte Steinmetz sicherer machen“, kündigt Focke an.

Bisher seien die Skulpturen relativ unbeschadet geblieben, berichtet der Vorsitzende des Heimatvereins. Vor Kurzem seien einige beschmiert worden. „Wir haben sie wieder gesäubert“, sagt Focke. Die meisten der Büsten sind von der mittlerweile verstorbenen Künstlerin Annette Wittkamp hergestellt worden. „Wenn eine verschwunden wäre, wäre das sehr viel ärgerlicher gewesen“, betont Focke.

Fahrrad in der Stever

Stückmann berichtet, dass es insbesondere nach den Wochenenden in dem Park zwischen den Burgen schlimm aussehe. Bei seinen Säuberungsaktionen finde er dort nicht nur Müll, sondern auch abgerissene Äste, Reste von Drogenkonsum und Fahrräder in der Stever.