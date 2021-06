Zukunft des Vereins ist ungewiss

Rafael Borgmann, Markus Kehl, Jürgen Berau und Susanne Wischnewski sind weiterhin Mitglied des politischen Vereins der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Das entschied in der vergangenen Woche das Amtsgericht Lüdinghausen. Zum 1. April 2019 waren die vier damaligen Ratsmitglieder aus der UWG ausgeschlossen worden. Dagegen hatten sie geklagt.

Sitzungsgelder

Wolfgang Kaltegärtner, Vorsitzender der UWG, hatte mit dieser Entscheidung gerechnet. Das Ergebnis habe sich im Laufe des Verfahrens bereits abgezeichnet, sagt er.

Die Kläger hatten seit April 2018 keine Anteile aus ihren Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern anlässlich ihrer Ratstätigkeit an die UWG abgeführt. Laut Satzung der UWG, die Kalte­gärnter für gültig hält, hätten die vier Personen jeweils 20 Prozent dieser Gelder zugunsten der Arbeit des Vereins abführen müssen. Die Fraktion hatte jedoch in einer von ihr erstellten Satzung diesen Passus gestrichen. Die wurde damals zwar von den Ratsmitgliedern, jedoch nicht von allen sachkundigen Bürgern der UWG unterzeichnet. Kalte­gärtner hält diese Satzung daher für ungültig, auch wenn er sie seinerzeit selbst mit unterschrieben hatte. Der Streit zwischen Fraktion und UWG ist daraufhin eskaliert. Kalte­gärtner und Rüdiger Fichtner, beide waren damals als sachkundige Bürger im Rat tätig, sind daraufhin aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Im Gegenzug wurden die vier Fraktionsmitglieder aus der Partei ausgeschlossen.

Wahlkampf finanzieren

Die Ausgeschlossenen gingen dagegen gerichtlich vor. Die benannten Ausschlussgründe hielten sie für unwirksam.

Das elfseitige Urteil ist Kaltegärtner in dieser Woche zugestellt worden. Er hatte die Auffassung vertreten, dass die Abführung von Aufwandsentschädigungen gängige Praxis sei. „Wir benötigen das Geld, um die Arbeit unseres Vereins zu finanzieren und auch um einen Wahlkampf durchzuführen.“

Das Gericht hielt unter anderem den Ausschluss von Personen, die ein Vereinsamt bekleiden, für unwirksam. Dieses Amt sei von der Mitgliederversammlung gewährt worden. Diese könne als höchstes Organ eines Vereins auch nur den Ausschluss beschließen und nicht wie in diesem Fall ein Schiedsgericht. Zudem habe es laut Urteilsbegründung keine Verpflichtung zur Abführung der Gelder gegeben. Des Weiteren hätten die Kläger nicht entgegen festgelegter Vereinsziele gehandelt.

Zukunft der UWG ungewiss

Kaltegärtner will mit seinem Anwalt überlegen, ob er Berufung gegen das Urteil einlegen wird. Sein Ratsmandat will er weiter ausüben. Er ist der einzige Vertreter der UWG im Rat. Allerdings will er seine Arbeit im Verein überdenken. „Ob ich den Vorsitz weiter behalten werde, kann ich jetzt noch nicht sagen.“

Sorgen bereitet Kaltegärtner, dass einige Vereinsmitglieder angekündigt hätten, nach diesem Urteil den Verein zu verlassen. Ob die vier Kläger wieder in der UWG mitarbeiten wollen, wisse er nicht. Mindestens sieben Mitglieder müsse der Verein haben, um weitermachen zu können. Die Zukunft sei ungewiss.

Markus Kehl war zu einer Stellungnahme für die Klägerseite auf Anfrage unserer Zeitung nicht bereit.