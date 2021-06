Radeln hält gesund, schützt das Klima und ist eine schöne Freizeitbeschäftigung. Besonders im Hinblick auf den letzten Punkt hat die Leeze in der Corona-Zeit noch einmal einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Denn: Im Alltagsleben ist die Nachfrage nach Rädern durch den Lockdown und den damit verbundenen Natur-Boom förmlich explodiert.

Zum Tag des Fahrrads (3. Juni) haben die WN mit Herbert Baur vom ADFC Lüdinghausen über die steigende Bedeutung des Drahtesels gesprochen. „Besonders in der Drei-Burgen-Stadt, die vom Fahrradtourismus sehr stark geprägt ist, werden am heutigen Feiertag wieder viele auf den Radwegen unterwegs sein“, weiß der Experte aus eigener Erfahrung. Dort sei es in der Pandemie richtig voll geworden, denn viele hätten sich ein E-Bike oder Fahrrad gekauft, um die Routen rund um die Steverstadt zu erkunden.

Leider sei das Wegesystem für auswärtige Radler oft sehr irreführend, denn wer Abkürzungen oder Schleichwege nicht kenne, der fahre oft einen Umweg. Erst kürzlich habe er sich bei einer Radtour gefragt, wie es denn sein könne, dass rund fünf Kilometer vor Lüdinghausen auf der Ausschilderung noch eine doppelt so weite Entfernung angegeben sei. „Die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt werden so sicher nicht von jedem Touristen gefunden“, mutmaßt Baur und fügt ein weiteres Beispiel an: „Kürzlich habe ich ein Hinweisschild zu einer Radroute an einer Ampel gesehen, das ins Nirgendwo zeigte. So kommt natürlich keiner ans Ziel.“ Um die Situation rund um die ausgeschilderten Radwege langfristig zu verbessern, sei der ADFC-Experte im Austausch mit der Stadt und Lüdinghausen Marketing.

Fahrrad-Boom in der Pandemie

Die Sicherheit auf dem Rad ist ein weiterer Punkt, der Baur ein großes Anliegen ist. Gerade in der Pandemie hätten sich viele ein Pedelec zugelegt, seien aber mit der Fahrweise noch gar nicht so vertraut. Die Fahrräder mit eklektischem Antrieb seien viel schneller als herkömmliche Leezen, sagt Baur, der beim ADFC auch extra ein Fahrtraining für Pedelecs anbietet. Pandemiebedingt habe dies allerdings in den vergangenen Monaten nicht stattfinden können. Daher käme es jetzt besonders auf engen Wegen oder im Kurvenbereich noch mehr auf die gegenseitige Rücksichtnahme an. Auch bei Kindern habe er zuletzt sehr viele Unsicherheiten im Straßenverkehr beobachtet. „Fahrtrainings mit der Polizei und dem ADFC, die sonst in der Schule durchgeführt werden, sind aufgrund von Corona ausgefallen. Da gibt es jetzt eine Menge nachzuholen“, so der Experte.