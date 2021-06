Große Sehnsucht nach Urlaub

Endlich wieder Leben auf dem Campingplatz. Die Geschwister Maren und Hendrik Peters sind froh, dass nun wieder Gäste kommen dürfen und wirklich auch kommen. „Das Telefon steht kaum still“, sagt Hendrik Peters.

Negativer Test

Am 2. November musste er seine Gaststätte und den Campingplatz schließen. Nun rollen Wohnwagen und Wohnmobile wieder an. Außengastronomie sei wieder ohne Test erlaubt, wer lieber drinnen speisen möchte müsse einen negativen Corona-Test vorlegen. Gleiches gelte für Übernachtungen, erklärt Hendrik Peters. „Es reicht allerdings ein negativer Test bei der Anreise, der nicht ständig wiederholt werden muss“, sagt Rahel Artmann vom Campingplatz Naturpott Borkenberge, der derzeit komplett ausgebucht ist. „Die Menschen haben sehnlichst darauf gewartet, endlich wieder Urlaub machen zu dürfen“, ist Hendrik Peters überzeugt.

Wer ohne Test kommt, dem erklärt der Campingplatzbetreiber am alten Dortmund-Ems-Kanal sofort den Weg zur nächsten Teststation – und dann kann der Urlaub beginnen. Gleichgestellt sind Personen, die eine Corona-Infektion innerhalb der zurückliegenden sechs Monate überstanden haben oder seit 14 Tagen vollständig geimpft sind.

Masken müssen auf den Plätzen an Stellen getragen werden, an denen sich mehrere Menschen begegnen. Dazu gehören die Sanitäranlagen, die derzeit bei Peters nur einzeln betreten werden dürfen. „Wohnmobilisten sind aber meistens ohnehin autark und nutzen ihr eigenen Bad“, erklärt der Platzbetreiber. Wichtig sei den Gästen, einfach einmal wieder raus zu können, Radtouren zu unternehmen und einfach etwas anderes zu sehen. Und das sei nun ja alles wieder erlaubt.

Zeit für die Familie

Die Zeit des Lockdowns haben die Campingplatzbetreiber relativ gut überstanden. „Wir haben etwas renoviert und im Übrigen die Zeit mit der Familie genossen“, berichtet Hendrik Peters. Als frisch gebackener Vater sei ihm der Lockdown da in gewisser Weise gar nicht so unpassend gekommen.

Auch Maren Peters hat sich darüber gefreut, Zeit mit ihren Kinder zu verbringen. Doch nun freuen sich die beiden auch wieder auf die Arbeit auf dem Campingplatz. „Dafür machen wir das“, betont Hendrik Peters. Zum einen kommen viele Stammgäste. Auf der anderen Seite reisen auch Camper-Neulinge an. „Es gibt einige Gäste aus der näheren Umgebung, teils sogar direkt aus Lüdinghausen oder Nachbarorten, die bei uns erst einmal testen wollen, ob Campen überhaupt etwas für sie ist.“ Andere hätten sich in der Corona-Zeit ein Wohnmobil zugelegt und nutzten ein Wochenenden am Dortmund-Ems-Kanal, um sich mit dem neuen Gefährt vertraut zu machen.

Dachzeltdorf

Auch auf dem Campingplatz Borkenberge haben die Betreiber die lange Pause für Bauarbeiten genutzt. „Wir haben uns vergrößert“, berichtet Artmann. Neu ist unter anderem das Dachzeltdorf.

Zu den ersten Gästen auf dem Platz der Geschwister Peters gehören Doreen und Frank Wich-Heiter aus Gotha. Sie machen mit ihrem Wohnmobil in Lüdinghausen Station und genießen das Frühstück am direkt am Wasser. Urlaub im Münsterland ist für die Thüringer eine Premiere. Der erste Eindruck hat ihnen gefallen. Tags zuvor waren sie mit dem Rad unterwegs. Angesichts der vielen Gäste aus der Region haben sie schon augenzwinkernd festgestellt: „Wir sind die einzigen mit einer dreitägigen Anreise.“ Für die beiden ist beim Urlaub der Weg das Ziel und so ging es nach einer Nacht schon wieder weiter.