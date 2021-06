Oskar Enseling verbessert seine Bestzeit deutlich

Einen starken Tag erwischte Oskar Enseling am vergangenen Sonntag beim „itelligence Citylauf“ im „Großen Garten“ in Dresden. Der 19 Jahre alte Nottulner im Trikot der LG Brillux Münster pulverisierte seine Bestzeit über 10 000 Meter von 32:40 Minuten auf 31:59 Minuten – und das bei nur einem Grad Außentemperatur und leichtem Wind. Über dieses Laufevent, das momentane Training und die Zukunftspläne sprach WN-Sportredakteur Johannes Oetz mit dem angehenden Abiturienten.

Hallo, Oskar. Warst Du mit deiner Leistung in Dresden zufrieden?

Enseling: Jein. Ich wollte unter 32 Minuten bleiben, und das ist mir ja auch gelungen. Es hätte aber noch besser laufen können. Die Startzeit um 8.30 Uhr war ungewohnt früh und das Wetter natürlich auch nicht optimal. Die letzte Runde ist mir außerdem dann doch etwas schwer gefallen, was ich auch auf die wenigen Wettkämpfe in den letzten Monaten zurückführe.

Dennoch ist eine Steigerung Deiner Bestzeit um 41 Sekunden ja nicht so ganz schlecht . . .

Enseling: Ja, das stimmt wohl. Die Strecke ist aber auch megaschnell. Und die Dichte an guten Läufern war bei diesem international besetzten Rennen außerdem sehr hoch. Schließlich bin ich ja noch jung und habe hoffentlich noch Steigerungspotenzial.

Was macht ein Leistungssportler im Laufsport nach einem Wettkampf: Trainiert er da ganz normal weiter?

Enseling: Nein, nein. In den vergangenen Tagen hatte ich zwei Ruhetage und war nur kurz zwei Mal locker laufen.

Für Insider: Was bedeutet bei Dir kurz locker laufen?

Enseling: Am Montag bin ich acht Kilometer in einer Pace von 4:20 Minuten gelaufen (die Pace bezeichnet die Geschwindigkeit beim Laufen. Die meisten Läufer benutzen als Maßeinheit hier Minuten pro Kilometer, die Red.), am Donnerstag waren es sechs Kilometer in 4:10 Minuten. Also alles ganz entspannt. Das soll jetzt aber bitteschön nicht angeberisch wirken. Wenn man so oft trainiert wie ich und das über viele, viele Jahre, dann wird man halt immer schneller. Einen 5er-Schnitt kann ich einfach nicht mehr laufen.

Du bist vor allem über 10 000 und 5000 Meter unterwegs. Welche Strecke ist Dir lieber?

Enseling: Eigentlich sind die 5000 Meter meine Paradedisziplin. Da steht meine Bestzeit bei 15:25 Minuten. Allerdings habe ich diese Leistung schon vor fast zwei Jahren bei der „Langen Laufnacht“ in Karlsruhe erbracht. Ich fände es wirklich schön, wenn ich bald mal wieder einen Wettkampf über diese Strecke absolvieren und vielleicht eine neue persönliche Bestleistung aufstellen könnte. Vielleicht findet ja die „Lange Laufnacht“ in Karlsruhe am 15. Mai statt. Da wäre ich dann auf jeden Fall dabei.

Du gehörst jetzt zur Altersklasse U23. Überlegt man sich eigentlich zu diesem Zeitpunkt bereits, auf welche Strecke man in seiner Karriere den endgültigen Fokus legt?

Enseling: Darüber haben sich mein Trainer Jörg Riethues und ich tatsächlich schon Gedanken gemacht. Später könnte es gut sein, dass ich Marathonläufer werde, weil in diesem Bereich mein größtes Talent liegt. Aber das wird erst zur Diskussion stehen, wenn ich so 25 oder 26 Jahre alt bin. Bis dahin arbeite ich daran, mein Tempo auf den kürzeren Distanzen immer mehr zu steigern.

Nach den Osterferien beginnen Deine Abiturprüfungen. Wie bekommst Du Schule und Leistungssport momentan unter einen Hut?

Enseling: Das ist in der Tat nicht so ganz leicht. Ich trainiere sieben Mal die Woche, zwei- bis drei Mal davon in Münster bei der LG Brillux. Ein Problem ist, dass mir etwas die Zeit für die optimale Regeneration fehlt. Und die Regeneration ist enorm wichtig und wird häufig unterschätzt: In der Pause wächst nämlich der Muskel. Aber gut, das Ende der Schulzeit ist ja in Sicht. Danach wird es besser.

Hast Du schon Ideen, was Du nach dem Abitur machen wirst?

Enseling: Zunächst einmal werde ich eine Fahrradtour unternehmen. Aber nichts leistungsmäßiges, sondern gemütlich mit Zelt und so. Das kann ich mir in diesem Jahr leisten, weil ich im ersten U23-Jahr bin und noch nicht die Bestzeiten und Top-Platzierungen von mir erwartet werden.

Und beruflich? Hast Du da auch schon was geplant?

Enseling: Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Im Moment tendiere ich jedoch dazu, Pharmazie in Münster zu studieren.