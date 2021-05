„Jetzt können wir richtig loslegen“

Die Organisation ist wohl überlegt, dennoch lassen sich Wartezeiten nicht ganz vermeiden. Denn die Impfaktion der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis am Nonnenbach in Nottuln hat es in sich. „Wir werden über 200 Sars-Cov-2-Im­pfungen durchführen“, erläutert Allgemeinmedizinerin Hanna Arndt am Freitagmorgen. Dafür wird am Freitag sogar der reguläre Sprechstundenbetrieb eingeschränkt. Und um den großen Andrang bewältigen zu können, nutzt die Praxis die Räume des benachbarten Café-Bar-Restaurants „Auszeit“. Dort verbringen die frisch Geimpften ihre 15- oder 30-minütige Wartezeit nach der Impfung. „Für diese Unterstützung sind wir dem Ehepaar De Francesco sehr dankbar“, betont Hanna Arndt. Das Gastronomen-Ehepaar hat seine Räume ohne zu zögern zur Verfügung gestellt. „Wir sind Nachbarn, da hilft man sich“, sagt Martina De Francesco.

Hochbetrieb in den Arztpraxen

Seitdem die Hausarzt-Praxen in die Corona-Impfaktion aufgenommen worden sind, herrscht Hochbetrieb in den Praxen. Das bekommt auch das Team der Praxis am Nonnenbach, das aus drei Ärztinnen und sechs Medizinischen Fachangestellten besteht, zu spüren. „Manchmal fühlten sich die Kolleginnen wie in einem Callcenter“, verdeutlicht Hanna Arndt die Vielzahl der Anfragen.

Impfen ist der Schlüssel

Dass die Hausärzte impfen und dass die Priorisierung für den Impfstoff von Astrazeneca aufgehoben worden ist, hält die Allgemeinärztin für sehr sinnvoll. „Wir sind froh, dass wir jetzt richtig loslegen können“, erzählt sie. Impfen sei der Schlüssel, um aus dieser Pandemie zu kommen. Vorbehalte gegenüber dem Impfstoff von Astrazeneca hält die Medizinerin für nicht gerechtfertigt. Der Nutzen überwiege ganz eindeutig. Zumal es von diesem Impfstoff deutlich mehr gebe als von den anderen. So gelte für den Impfstoff von Biontech noch ein Mengenlimit. Maximal sechs Fläschchen mit jeweils sechs Impfdosen kann pro Hausarzt oder Hausärztin bestellt werden. Für die Praxis am Nonnenbach wären das also 18 Fläschchen mit insgesamt 102 Impfdosen. Theoretisch, denn in der Praxis fallen die Lieferungen geringer aus. Ein großer Teil des Biontech-Impfstoffs geht an die Impfzentren. „Es ist gut, dass es diese Impfzentren gibt. Wir impfen zwar gerne, aber es bedeutet für uns auch einen Riesenaufwand“, erzählt Hanna Arndt.

Und um diesen Aufwand besser aufzufangen, hat man sich für die konzentrierte Impfaktion am Freitag mit über 200 Impfungen entschieden, statt wie bisher nach den Sprechstunden etwa zehn bis zwölf Impfungen durchzuführen.

Ehepaar De Francesco hofft auf baldige Öffnung

Dass in ihren Räumen nun wieder Menschen sind, bewegt Martina und Fortunato De Francesco sehr. Der sechsmonatige Lockdown zerrt an den Nerven und ist auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine große Belastung. Durch den Außer-Haus-Verkauf erzielen sie wenigstens ein paar Einnahmen und können so auch den Kontakt zu den Stammkunden halten. Doch trotz dieser Einnahmen und der Staatshilfen mussten sie an die für die Zukunft gedachten Reserven heran. Im elften Jahr ihres Gastronomiebetriebs stehen Martina und Fortunato De Francesco bereit, sofort ihre „Auszeit“ wieder zu öffnen. „Aber es fühlt sich für uns wie ein völliger Neuanfang am ersten Tag an.“