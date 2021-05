Die Hospizbewegung Nottuln freut sich auf die Umsetzung einer neuen Idee. In naher Zukunft wird eine elektrounterstützte Fahrrad-Rikscha angeschafft, informiert die Hospizbewegung.

Möglich macht dies die großzügige Spende eines Nottulner Bürgers. Nach seinem Wunsch soll diese Spende vor allem Menschen mit einer lebensverkürzender Erkrankung zugutekommen.

Einmal aus dem Alltag ausbrechen

In ihrer letzten Lebensphase fast immer in ihrer Mobilität stark eingeschränkt, können Schwerkranke ihre vier Wände kaum noch verlassen. Gerade sie sollen deshalb in den Genuss dieser Ausflüge kommen, um einmal aus dem Alltag auszubrechen und Lebensfreude zu spüren. Aber auch diejenigen Menschen, die aufgrund eines Handicaps oder ihres Alters nicht mehr selbst radeln können, haben die Möglichkeit, sich mit einer Begleitperson für eine Fahrt mit der Rikscha anzumelden.

„Sich einfach mal wieder den Wind um die Nase wehen lassen, unser schönes Dorf und seine Veränderungen erkunden, in die wunderschöne Umgebung eintauchen, ein Wunschziel in der Nähe ansteuern – all das wird dann nach Terminabsprache möglich sein“, verspricht die Hospizbewegung. Da die Pilotinnen und Piloten ehrenamtlich unterwegs sind, sind diese Ausflüge für alle kostenlos.

Auch unter Corona-Bedingungen sind Rikscha-Fahrten grundsätzlich denkbar. Ein entsprechendes Hygiene-Konzept wird vor der ersten Fahrt mit dem Ordnungsamt abgestimmt. Das Tragen von Schutzmasken und das gründliche Desinfizieren der Rikscha nach jeder Fahrt ist selbstverständlich.

Erste Ausflüge im Sommer

Die Piloten werden in einer Schulung mit der Rikscha vertraut gemacht und in die besondere Fahrweise mit diesem motorunterstützten Gefährt eingewiesen. „Einige Ehrenamtliche haben sich schon für diese Aufgabe gemeldet“, freut sich die Hospizbewegung, „sodass wir wahrscheinlich schon in diesem Sommer die ersten Ausflüge unternehmen können.“

Suche nach einem Rikscha-Stellplatz

Bei einem ungelösten Problem bittet der Verein die Nottulner Bevölkerung noch um Mithilfe. Es fehlt noch ein Stellplatz, möglichst im Ortskern, an dem die Rikscha trocken und sicher stehen kann. Ein Schuppen, eine Garage oder ein nicht genutztes Ladenlokal, zu dem sich die Piloten mit einem Schlüssel Zugang verschaffen können, wäre ideal. Ein Stromanschluss zum Laden des Akkus wäre ebenfalls nötig. Die Kosten für das Laden übernimmt die Hospizbewegung.

Wer weiterhelfen kann, wird gebeten, sich unter

