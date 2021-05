Komplettservice für Wohnmobilisten

Die Corona-Pandemie hat dem Trend nicht geschadet, ihn eher sogar befeuert: Die Wohnmobilbranche wächst und wächst, der Urlaub auf vier Rädern findet immer mehr begeisterte Anhänger. Zwei Nottulner Firmen bekommen das positiv zu spüren: die Albers Mobile GmbH und die Dialog Bildungszentrum Transport und Logistik GmbH & Co. KG. Das erste Unternehmen handelt mit Wohnmobilen, das zweite bietet die Ausbildung zum Erwerb des „Wohnmobilführerscheins“ an, wie er marketingmäßig genannt wird.

Beide Firmen sind eine Kooperation eingegangen, „die von der ganzen Branche aufmerksam beobachtet wird“, erzählen Fabian Albers (Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Albers Mobile) sowie Stefan Laakmann (Marketing/Vertrieb) und Christian Feldkamp (Fahrschulleiter), beide vom Dialog Bildungszen­trum. Die Teilnehmer an den Führerscheinkursen können gegen ein geringes Entgelt die Angebote am Albers Mobile Service Center in der Zeppelinstraße nutzen. Ein Wohnmobilstellplatz ist dort immer reserviert.

„Unsere Kunden legen Wert auf eine vernünftige Bedienung und einen hochwertigen Service“, erzählt Fabian Albers. Und die Kunden seien bereit, für ein hochwertiges Wohnmobil auch entsprechend Geld auszugeben. Die viele Technik in einem Wohnmobil macht sich natürlich auch am Gewicht bemerkbar. Der Spielraum für Zuladung wird geringer, schnell sind 3,5 Tonnen Gesamtgewicht erreicht. Für die heutigen Pkw-Führerscheininhaber ist damit die Gewichtsgrenze erreicht. Wer das Wohnmobil für mehr Zuladung auflastet oder gleich ein größeres Fahrzeug wählt, steht als jüngerer Mensch auch vor der Notwendigkeit einer zusätzlichen Fahrerlaubnis.

In dieser Situation hat nun das Unternehmen Dialog Bildungszentrum eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt. Es bietet in einem Neun-Tage-Kompaktlehrgang den „Wohnmobilführerschein“ an. Ein Begriff, den der Gesetzgeber so nicht vorsieht. „Hinter dem Wohnmobilführerschein verbirgt sich der kleine Lkw-Führerschein C 1 bis 7,5 Tonnen“, erzählen Stefan Laakmann und Fahrschulleiter Christian Feldkamp. „90 Prozent unserer Lehrgangsteilnehmer nutzen den Führerschein, um damit ein Wohnmobil zu fahren.“

Das Angebot kommt bestens auf dem Markt an. „Die Teilnehmer sind super zufrieden“, freut sich Stefan Laakmann. Aus ganz Deutschland melden sich Frauen und Männer für den Kompaktlehrgang in Nottuln. „Das Besondere ist sicher auch, dass wir die Führerscheinausbildung mit einem Wohnmobil durchführen“, sieht Christian Feldkamp einen großen Vorteil.

Nicht alle Lehrgangsteilnehmer wollen in einem Hotel übernachten, sondern ziehen die Übernachtung im Wohnmobil vor. „Wir hatten schon Fälle, dass ein Vater, der noch den alten Pkw-Führerschein bis 7,5 Tonnen besaß, das Wohnmobil nach Nottuln gefahren hat. Der Sohn hat dann bei uns die Führerscheinausbildung absolviert und anschließend das Wohnmobil selbst wieder zurückgefahren“, berichtet Stefan Laakmann.

Ein guter Standort für die Wohnmobilisten ist das Albers Mobile Service Center im Gewerbegebiet Beisenbusch. Hier finden Wohnmobilreisende Übernachtungsstellplätze mit Blick in die Baumberge, eine Ver- und Entsorgungsstation von Wasser, Strom und Brauchwasser, eine Chemietoiletten-Entsorgung, Toiletten mit Dusche sowie Reisemobil-/Caravan-Waschplätze mit einer Bühne. Hier ist jetzt immer ein Platz für die Lehrgangsteilnehmer reserviert. „Die Wohnmobilurlauber schätzen es sehr, dass sie alle Service-Leistungen zen­triert vorfinden und von hier aus gut die Umgebung mit dem Fahrrad erkunden können“, erzählt Fabian Albers. Und wer zusätzliche Ausrüstung benötigt, hat den Berger-Shop quasi direkt vor der Wohnmobiltür.

Die vielen positiven Reaktionen der Kundschaft zeigen, dass die Kooperation eine gute Entscheidung ist. „Wir haben für zwei Nottulner Unternehmen eine echte Win-Win-Situation“, sagen alle Beteiligten. Davon profitiere letztlich auch die ganze Gemeinde. Die Wohnmobilisten entdecken die Baumberge als attraktives Reiseziel.