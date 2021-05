Das Ende der „Saure-Gurken-Zeit“

„Wir freuen uns schon sehr auf Gäste“, ist Arno Arning vom gleichnamigen Landgasthof im Stevertal glücklich. Die Nottulner Gastronomiebetriebe wurden am Mittwochabend quasi aus dem Corona-Tiefschlaf geweckt, als bekannt wurde, dass die neue Corona-Schutzverordnung ab dem 15. Mai (Samstag) eine Öffnung der Gastronomie- und Hotelbetriebe bei einer stabilen Inzidenz von unter Hundert erlaubt. Im Kreis Coesfeld war das der Fall – und so saßen in der Nottulner Gaststätte Böcker-Menke am Samstag ab 16 Uhr die ersten durstigen Gäste auf den Stühlen vor dem Traditionsbetrieb. Andere Betriebe brauchen noch etwas mehr Zeit zur Vorbereitung.

„Wir haben am Mittwoch davon erfahren, dass wir öffnen dürfen“, erzählt Robert Menke. Und es war ihm und seiner Frau Martina klar: Sie wollten dann auch sofort für ihre Gäste da sein. „Ich hab gleich Getränke geordert, und die ganze Familie hat angepackt und draußen alles hergerichtet – und auf ging‘s.“ Und wie es ging. Bereits kurz nach Öffnung am Samstagnachmittag war der Biergarten mit Blick auf den Kirchturm von St. Martinus voll besetzt, trotz der relativ kalten Temperaturen. Alle Gäste, bestätigte Menke, seien sehr diszipliniert gewesen und hätten ohne Aufforderung ihren Negativtest oder Impfausweis vorgelegt. „Und alle haben sich so mit uns gefreut.“

Auch Arno Arning und seine Angestellten freuen sich, dass es jetzt endlich losgeht. Und stolz ist Arning, dass nicht nur seine fünf Festangestellten, sondern auch alle Aushilfen seinem Betrieb die Treue gehalten und sich in der „Saure-Gurken-Zeit“ nicht umorientiert haben. Sein Hotelbetrieb war durchgehend geöffnet für Monteure oder Geschäftsreisende. Nun hofft er wieder auf viele Touristen.

Die Gastronomie will er am kommenden Freitag (21. Mai) ab 17 Uhr wieder öffnen. Bis dahin soll alles picobello hergerichtet sein im Landgasthof Arning. Aber nicht nur das. Arno Arning ist Optimist und denkt, dass bis dahin auch die Bedingungen für eine Inzidenz unter 50 erfüllt sein werden, sodass er dann auch die Innenräume öffnen kann. „Wir können draußen 30 Plätze schaffen, aber innen habe ich erheblich mehr.“

Holger Rosenboom von „Power‘s Pinte“ und dem Hotel Rosenboom in der Burgstraße hätte die Nachricht von der Öffnung beinahe verpasst, weil er über den Feiertag Christi Himmelfahrt familiär unterwegs war: „Mich rief am Donnerstagabend ein Gast an und fragte, wann ich denn aufmache.“ Da erst realisierte der Gastronom, dass er wieder öffnen darf. Dennoch entschied er sich, erst am kommenden Freitag (21. Mai) wieder Gäste zu empfangen. Denn: „Das Wetter ist doch nicht so, dass man gern draußen sitzt.“ Da er hauptsächlich Fisch auf der Speisekarte hat, sei ihm das Risiko viel zu groß, dass zu wenig Gäste kommen und er auf dem Fisch sitzen bleibt. Diesen einzufrieren ist für den Norderneyer keine Option. So spekuliert er darauf, ebenso wie sein Kollege Arno Arning, dass die Inzidenz unter 50 bleibt und er auch die Innenräume nutzen kann. Sorgen macht er sich indes wegen des fehlenden Personals. Denn: „Leider haben sich viele meiner Aushilfskräfte während der langen Schließung umorientiert“, bedauert er, bei allem Verständnis für sie. Nun, mit der Öffnung am Freitag, beginnt auch seine Suche nach neuem Personal, zumal auch der Hotelbetrieb wieder ins Rollen kommen wird. „Irgendwie muss das laufen.“

Dass es jetzt läuft, freut auch Christian Driever, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Nottuln. Er las sich noch am Mittwochabend durch die neue Corona-Schutzverordnung und schickte diese am Himmelfahrtstag an die Gastronomiebetriebe der Gemeinde weiter. „Es hat mich für die Unternehmer einfach sehr gefreut“, sagt er. „Es ist mehr als nur ein Silberstreif am Horizont.“