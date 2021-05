800 Euro monatliche Miete – da dürfen zwei junge Auszubildende ins Grübeln kommen, ob das wirklich gut investiertes Geld ist. Fine Eissing (21) und Miguel Gentes (24) haben gegrübelt und haben sich für einen neuen Weg entschieden: Statt in Münster wohnen sie nun in Nottuln, statt in Miete investieren sie jetzt ins Eigentum. An der Franz-Hitze-Straße 90 in Nottuln haben sie ein kleines Grundstück gepachtet und dort ihr eigenes Häuschen aufgestellt, wobei der Begriff „Häuschen“ durchaus zutreffend ist: Das junge Paar wohnt in einem 23 Quadratmeter großen Tiny House, das der Havixbecker Architekt Uwe Müller-Perkuhn konzipiert hat. Im vergangenen Dezember genau an Heiligabend sind die beiden jungen Leute in ihr Traumhaus eingezogen und fühlen sich seitdem in Nottuln pudelwohl. „Wir vermissen nichts“, sagt Fine Eissing, was auch an der guten Nachbarschaft liegt, die das junge Paar offen und hilfsbereit aufgenommen hat.

Hohe Mietkosten in Münster

„Wer überlegt, in einem Tiny House zu wohnen, sollte sich vorher intensiv damit beschäftigen“, sagt Fine Eissing, die eine Ausbildung zur Goldschmiedin absolviert. Sie und ihr Freund Miguel, der eine Ausbildung zum Betriebselektroniker macht, haben das getan. Wegen der hohen Mietkosten in Münster haben sie nach Alternativen gesucht und sind dabei auf das Thema Tiny House gestoßen, das sie sofort fasziniert hat.

Fasziniert vom Thema Tiny House ist auch Architekt Uwe Müller-Perkuhn, der die Tiny-House-Münsterland GmbH gegründet hat und mit regionalen Unternehmen diese Häuser herstellt. „Fine Eissing und ich kennen uns schon lange“, erzählt Müller-Perkuhn. Jeder habe unabhängig das Thema Tiny House im Kopf gehabt: Sie als mögliche Bewohnerin, er als künftiger Hersteller. „Durch ein zufälliges Gespräch darüber haben wir dann festgestellt, dass uns das gleiche Thema aktuell beschäftigt. So haben wir die Planung ihres Tiny House gemeinsam fortgeführt“, erzählt Müller-Perkuhn.

Gemütliches Wohnen im Tiny House 1/7 Über eine Leiter gelangt Fine Eissing zur Schlafebene. Darunter befindet sich das Badezimmer, davor der Küchenbereich, dem sich der Wohnbereich anschließt. Foto: Uwe Müller-Perkuhn

Den Feierabend entspannt genießen, das können Fine Eissing und Miguel Gentes im Wohnbereich ihres Tiny House ohne Probleme. Foto: Uwe Müller-Perkuhn

Im rund 23 Quadratmeter großen Tiny House von Fine Eissing und Miguel Gentes gehen die einzelnen Bereiche nahtlos ineinander über und sind doch anhand ihrer Ausstattung klar strukturiert. Foto: Sammlung Fine Eissing

Der Garten muss zwar noch hergerichtet werden, aber schon jetzt fühlen sich Fine Eissing und Miguel Gentes (l.) in ihrem Tiny House in der Franz-Hitze-Straße richtig wohl. Architekt Uwe Müller-Perkuhn (r.) aus Havixbeck hat das Gebäude entworfen und ganz auf die Bedürfnisse seiner jungen Bewohner zugeschnitten. Foto: Ludger Warnke

Ein Blick auf die Küchenzeile, rechts davon der Schreibtisch-Bereich. Foto: Fine Eissing

Ein Blick in das Badezimmer des Tiny House. Foto: Fine Eissing

In der Gesamtansicht werden die Proportionen deutlich. Foto: Ludger Warnke

Funktional und gemütlich

Herausgekommen ist ein Tiny House, das maßgeschneidert auf die Wünsche der jungen Bewohner eingeht. Dabei wurde jeder Zentimeter beleuchtet, wurde Wert auf Multifunktionalität und Gemütlichkeit gelegt. So gibt es eine voll ausgestattete Küche, einen gemütlichen Wohnbereich, einen funktionalen Arbeitsbereich mit Schreibtisch, ein komplettes Badezimmer sowie einen darüberliegenden Schlafbereich. Alles auf 23 Qua­dratmetern. Das Tiny House wird über eine Wärmepumpe mit Klimaanlage beheizt. Selbst der kleine Luxus einer Fußbodenheizung ist berücksichtigt worden. Und auch der Anschluss einer Fotovoltaikanlage ist noch möglich.

„Tiny Houses sind richtige Häuser und müssen all die energetischen und statischen Anforderungen wie die großen Häuser erfüllen“, erzählt Uwe Müller-Perkuhn. Tiny Houses seien nur kleiner, oder um es wörtlich zu übersetzen: winzig.

Wohnhaus und Fahrzeug zugleich

Im Fall von Fine Eissing und Miguel Gentes kommt allerdings noch eine Besonderheit hinzu: „Ihr Tiny House ist ein Wohnhaus und ein Fahrzeug zugleich“, verrät Müller-Perkuhn. Weil die jungen Leute noch nicht wissen, wohin sie ihr weiteres berufliches Leben führen wird, war ihnen wichtig, dass sie ihr Haus mitnehmen können. Deshalb ist es auf einem fahrbaren Stahlrahmen montiert. Jetzt am Grundstück Franz-Hitze-Straße sind die Räder abmontiert und das Haus ruht auf sechs Punktfundamenten und ist ganz normal an das Wasser-, Abwasser- und Stromnetz angeschlossen.

„Weil das Haus mobil sein sollte, waren die maximalen Außenmaße von 8,40 Metern Länge, 2,55 Metern Breite und 3,98 Metern Höhe sowie das Gewicht von 3,38 Tonnen vorgegeben“, erläutert Müller-Perkuhn. Grundsätzlich seien aber natürlich auch andere Kubaturen möglich, auch Tiny-Doppelhäuser seien kein Problem ebenso wie die Barrierefreiheit. „Tiny Houses sind nicht nur für junge Leute interessant“, sagt Müller-Perkuhn.

Geringere Baukosten

Der Havixbecker Architekt sieht in den Tiny Houses ein großes Zukunftspotenzial, auch wegen der deutlich geringeren Kosten, die je nach Ausstattung und Größe zwischen 40 000 und rund 100 000 Euro betragen können. Das große Problem sei, dafür geeignete Grundstücke zu finden, berichtet Uwe Müller-Perkuhn. Viele Kommunen scheuten noch die Ausweisung von Bauland für Tiny Houses, weil sie eine Ansammlung von eintönigen Bretterbuden befürchten. Dabei geht es auch anders. „Ich möchte ganz bewusst mehr Architektur in die Planung einbringen“, sagt Müller-Perkuhn. Für das Haus von Fine Eissing und Miguel Gentes hat er eine Fassade gewählt, die Holz, Glas und Aluminium kombiniert und damit den Charakter von skandinavischer Eleganz vermittelt.

Wohnraum auf kleinen Grundstücken

Dankbar ist Müller-Perkuhn, dass die Bauämter in Nottuln und beim Kreis Coesfeld dem Tiny-House-Projekt von Anfang an offen gegenübergestanden und es nach besten Kräften unterstützt haben. „Gerade für kleine, nur rund 150 m² große Grundstücke bieten sich Tiny Houses als Wohnnutzung an“, so der Architekt.

Fine Eissing und Miguel Gentes haben ihren Schritt nicht bereut. Und sie haben Verständnis dafür, dass viele Leute, die an ihrem Haus vorbeikommen, neugierig stehen bleiben. „Wir winken freundlich zurück“, sagt die künftige Goldschmiedin, die sich jetzt mit ihrem Freund an die Herrichtung des kleinen Gartens macht. Hier in Nottuln fühlen sie sich nun heimisch.