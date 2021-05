Bei einem Zusammenstoß mit einem landwirtschaftlichen Frontlader erlitt ein 77-jähriger Nottulner mehre Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagmorgen (30. Mai) gegen 10 Uhr in der Bauerschaft Buxtrup. Ein 77-jähriger Fahrradfahrer aus Nottuln befuhr einen Wirtschaftsweg aus Richtung Buldern kommend in Fahrtrichtung K 11.

„In einem unübersichtlichen Kurvenbereich in Höhe Buxtrup 16 kam dem Fahrradfahrer eine 21-jährige Frau aus Nottuln mit einem landwirtschaftlichen Frontlader entgegen. Der Radfahrer kollidierte frontal mit dem langsam fahrenden Frontlader und kam zu Fall“, berichtet die Polizei.

Der 77-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, erlitt eine Platzwunde und Verletzungen im Armbereich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.