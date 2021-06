Diplom-Ingenieur Michael Diekmann von den Gemeindewerken hatte am Montagmittag frohe Kunde: „Die Kanalbaumaßnahme in der Burgstraße steht kurz vor dem Abschluss. Am 10. und 11. Juni werden die Asphaltarbeiten durchgeführt. Damit liegen wir absolut im Zeitplan, wir werden vermutlich sogar ein paar Tage früher fertig sein.“

Am 16. November hatten die umfangreichen Arbeiten begonnen. Schon damals war Mitte Juni als Fertigstellungsdatum ausgegeben worden. Es folgten allerdings eine zweiwöchige Unterbrechung aufgrund schlechten Wetters um den Jahreswechsel herum sowie der heftige Wintereinbruch im Februar.

Dennoch sind einige Anlieger ob des Lärms und Drecks über mehrere Monate hinweg inzwischen genervt. Was Diekmann einerseits zwar verstehen, aber andererseits nicht ändern kann. „Wir wollen natürlich niemanden ärgern. Ich denke, dass wir den Anliegern sehr entgegengekommen sind, da sie etwa von 17 bis 7 Uhr auf der Burgstraße parken dürfen. Es ist aber auch klar, dass sie während der Arbeitszeit der Baufirma die Straße freihalten müssen. Es sollen ja auch keine Fahrzeuge beschädigt werden.“

Über den Baufortschritt war Diekmann ständig auf dem Laufenden. „Wir haben wöchentlich einen Baustellentermin, an dem ich die Fortschritte kontrolliere.“

Noch zwei Wochen müssen die Anlieger also durchhalten. „Wenn der Asphalt aufgetragen wird, kann selbstverständlich für einige Tage nicht über die Straße gefahren werden. Darüber werden wir die Anwohner aber noch diese Woche schriftlich informieren“, so Diekmann abschließend.