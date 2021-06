Etwas Spannendes mit der Familie erleben und dabei den Alltag vergessen: Wer das möchte, kann an der Familiensport-QR-Code-Rallye des Sportvereins DJK Grün-Weiß Nottuln teilnehmen. Ab sofort bis zum 30. Juni besteht die Möglichkeit, diese Rallye an einem schönen Tag durchzuführen, teilt die DJK mit. Die Rallye ist für Kinder zwischen sechs und elf Jahren geeignet und muss mit mindestens einer erwachsenen Begleitperson durchgeführt werden.

Acht Stationen in Nottuln

In Nottuln sind acht Stationen aufgebaut, die abgelaufen werden sollen. Bei jeder Station kommen spannende Rätsel und Bewegungsaufgaben auf die Kinder zu. Wer mitmachen will, holt sich bei der GWN-Geschäftsstelle am Niederstockumer Weg 7a zu den Geschäftszeiten einen Infozettel und einen Laufzettel ab. Beide kann man auch von der Homepage www.gw-nottuln.de unter dem Punkt Aktuelles/Aktionen herunterladen.

Start der Rallye ist an der Geschäftsstelle. Dort finden sich zwei QR-Codes. Über den ersten bekommt man eine Aufgabe gestellt, löst sie und trägt auf dem Laufzettel das Ergebnis ein. Über den zweiten erhält man den Weg zur nächsten Station. Nachdem die achte und letzte Station geschafft ist, kann man den ausgefüllten Laufzettel in den Briefkasten der Geschäftsstelle werfen. Wer die Aufgaben besonders gut meistert, kann auch etwas gewinnen, so die DJK.

Eineinhalb bis zwei Stunden Rallye-Spaß

Für die Rallye benötigen die Teilnehmer ein Handy, mit dem QR-Codes gescannt werden können. Dazu gibt es verschiedene kostenlose Apps in den jeweiligen Stores, teilt der Sportverein mit. Bei den meisten neueren Handys reicht es, die Kamera auf den QR-Code zu richten, den die Kamera dann automatisch einscannt. Zudem benötigt man Google Maps, damit man den Weg zur nächsten Station finden kann. Für die Rallye sollten Familien etwa eineinhalb bis zwei Stunden einplanen.

Weitere Fragen beantwortet die Geschäftsstelle von GW Nottuln unter 0 25 02/75 56 montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 19 Uhr oder auch per E-Mail: kontakt@gw-nottuln.de