„Ich hab das in den Westfälischen Nachrichten gelesen und wusste: Das ist was für mich!“ Bettina Rumphorst strahlt. Das, was „etwas für sie war“, ist das Heißmangelgeschäft von Waltraud Schmitt in der Wibbeltstraße. Nach 27 Jahren hatte die Nottulnerin ihren Betrieb Ende Februar aufgegeben (wir berichteten), um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Sehr zum Bedauern ihrer zahlreichen Kunden, denn von einer Nachfolge war weit und breit nichts in Sicht. Bis, ja, bis Bettina Rumphorst einfach bei Waltraud Schmittanrief und sagte: „Ich würde gern die Heißmangel übernehmen.“

Schneidermeisterin Bettina Rumphorst

„Die Chemie stimmte sofort“, erzählt Waltraud Schmitt. Und so war die Sache schnell besiegelt: Die Schneidermeisterin Bettina Rumphorst übernahm die Heißmangel von Waltraud Schmitt und kündigte ihre Stellung in einem großen Bekleidungshaus in Münster, in dem sie in leitender Position in der Änderungsschneiderei tätig war. 14 Jahre hat sie dort gearbeitet, „und es hat mir immer Spaß gemacht“, bekräftigt Bettina Rumphorst. „Dennoch hatte ich das Gefühl, noch einmal etwas verändern zu wollen. Vielleicht hängt es auch mit dem Brandunglück in unserem Haus zusammen“, zuckt sie die Schultern.

Heißmangel „quietschte vor Freude“

Wie auch immer, für Waltraud Schmitt und ihre Kunden war die Welt wieder in Ordnung. Die Neu-Ruheständlerin übernahm nur zu gern die Aufgabe, viele ihrer Kunden anzurufen, um ihnen mitzuteilen, dass ihr Mangelbetrieb unter neuer Leitung weitergeht. Eine weitere Aufgabe bestand darin, Bettina Rumphorst einzuarbeiten und ihr alle Tipps und Kniffe zu verraten. Und als nach gut acht Wochen Stillstand die Heißmangel Ende April wieder anlief, „da quietschte sie anfangs vor Freude“, erzählt Waltraud Schmitt mit einem Augenzwinkern und fügt erklärend hinzu: „Wenn so eine Maschine eine Weile nicht in Betrieb ist, dann passiert das schon mal.“

Mangelbetrieb vorerst am alten Standort

Dass Bettina Rumphorst nicht nur die vielen Kunden übernahm, sondern auch noch den Mangelbetrieb an Ort und Stelle belassen wollte, nämlich in der Wohnung von Waltraud Schmitt, ließ Letztere nur kurz zögern. „Ich hatte so die Befürchtung, dass ich dann doch wieder früh raus muss, um fertig zu sein, wenn hier Kunden durch den Flur gehen“, befürchtete sie. Aber da sei sie inzwischen sehr entspannt. „Wenn ich noch im Morgenmantel hier rumlaufe, dann ist das eben so.“ Außerdem sei die Dauer dieses Zustands ja absehbar.

Bettina Rumphorst nickt zustimmend. Denn: Wenn ihr Wohnhaus in der Hagenstraße wieder aufgebaut ist, will sie mit der Heißmangel dorthin umsiedeln. Den Kunden, die nicht nur aus Nottuln, sondern zunehmend auch aus Havixbeck oder gar Roxel kommen, wird es einerlei sein. Hauptsache, die Heißmangel bleibt in Nottuln und liefert die bewährte Qualität. Und das garantiert „die Neue“ an der Heißmangel.

Die Öffnungszeiten der Heißmangel Rumphorst, Wibbeltstraße 39 in Nottuln, Telefon 01 57/39 39 15 39, sind montags bis mittwochs jeweils von 8 bis 13 Uhr und donnerstags von 12 bis 18 Uhr.