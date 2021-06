Die Musiker waren aus allen Richtungen zusammengeströmt: aus dem Ruhrgebiet, aus Köln und sogar aus den Niederlanden. Schnell hatte es sich in der Szene herumgesprochen: In Nottuln findet die erste Blues-Session nach der langen Durststrecke der Pandemie statt. Ähnlich war es mit dem Publikum: Im Biergarten des Gasthofes Kruse war jeder Platz mit gut gelaunten Gästen besetzt.

Musik bei sommerlichen Temperaturen

Martin Uphoff, Vorsitzender des Vereins „Blues in Nottuln“, hatte die Nerven behalten, denn ganz klar war es nicht, ob sich das sommerliche Wetter bis Donnerstagabend halten würde, dass nicht doch am Ende die Alte Amtmannei als Ausweichquartier hätte herhalten müssen. „Ich hab da eine sehr zuverlässige Agrar-App“, schmunzelte er. Und die sollte recht behalten. Zwar hatten die Musiker die Technik so aufgestellt, dass sie bei Regen sofort verpackt werden konnte. Aber das war nicht nötig, Sonne und sommerliche Temperaturen blieben bis zum Schluss.

Zwei Konzerte

Session unter freiem Himmel 1/6 Die erste Session nach den Pandemie fand im Biergarten des Gasthofes Kruse statt und war voll ausgebucht. Die „Nottuln Blues Connection“ eröffnete als Hausband den Abend. Foto: Iris Bergmann

Fetzige Klänge erfüllten den Garten des Gasthofes Kruse. Foto: Iris Bergmann

Die „Nottuln Blues Connection“ eröffnete wie gewohnt den Abend. Foto: Iris Bergmann

Ein E-Piano durfte natürlich nicht fehlen. Foto: Iris Bergmann

Genießen und sich und andere schützen - so lief die erste Blues-Session nach der langen Corona-Pause. Foto: Iris Bergmann

Die „Nottuln Blues Connection“ in Aktion. Foto: Iris Bergmann

Am Einlass war es für alle selbstverständlich, den negativen Coronatest vorzuweisen. Und so genossen die zahlreichen Gäste die Livemusik und ein unbeschwertes Beisammensein. Martin Uphoff freute sich auch darüber, dass zwei Konzerte endlich nachgeholt werden können. Am 19. Juni (Samstag) kommen die „Silverettes“, drei stimmgewaltige Rockabilly-Frauen. Und nur eine Woche später, am 26. Juni (Samstag), legen die „Bluesanovas“ los.

„Blues ist eben ein Lebensgefühl“

Am Donnerstag eröffnete aber zunächst die Session die Nottulner Blues-Events. „Schön, dich mal wieder zu sehen“ und „Endlich geht es wieder los“ waren dabei die wohl am häufigsten gesprochenen Sätze.

Los ging es mit der „Nottuln Blues Connection“ (NBC), die mit viel Schwung die Session eröffnete. Das Publikum ließ sich sofort auf den Rhythmus ein. Und Martin Uphoff unterstrich: „Blues ist eben ein Lebensgefühl.“