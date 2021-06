Der Erfolg zeigt sich mittelfristig

Die Einführung einer Katzenschutzverordnung im Kreis Coesfeld war für die Tierschützer im Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung ein großes Anliegen. Auf Antrag des Vereins beschloss der Kreistag im Dezember 2018 die Verordnung, die dann zum 1. Februar 2019 in Kraft trat. „Mit dieser Verordnung wurde eine Registrierungs-, Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht für alle freilaufenden Katzen im Kreis eingeführt“, erläutert die Nottulnerin Sandra Kassenböhmer, die sich unter anderem als Geschäftsführerin des Tierschutzvereins engagiert. Nun gut zwei Jahre nach Einführung der Verordnung sprach die Redaktion mit ihr über eine Bilanz.

Frau Kassenböhmer, der Tierschutzverein Coesfeld Dülmen und Umgebung hat den Anstoß zur Katzenverordnung im Kreis Coesfeld gegeben. Wie fällt ihre Bilanz aus?

Hohe Population von verwilderten Hauskatzen

Sandra Kassenböhmer: Die Europäische Kurzhaarkatze, von der im Allgemeinen gesprochen wird, ist ein Haustier und zählt nicht zu den Wildtieren. Das heißt: Sie ist auf die menschliche Obhut und Fürsorge angewiesen. Wir haben im Kreis Coesfeld eine hohe Population herrenloser, verwilderter Hauskatzen, weil sich die Katzen jahrelang ungehindert reproduzieren konnten. Die Anzahl der Katzenaufnahmen im Tierheim wuchs von Jahr zu Jahr. Herrenlose Katzen, die von Findern ins Tierheim gebracht wurden, waren häufig in einem sehr schlechten Allgemeinzustand (Unterernährung, Verletzungen, schwere Infektionskrankheiten). Die Einführung einer Katzenschutzverordnung war in dieser Situation alternativlos. Uns war von vornherein klar, dass es damit keinen rasanten Rückgang der Katzenpopulation in kürzester Zeit gibt, sondern dass sich der Erfolg erst mittelfristig zeigen wird. Das Land Niedersachsen, wo die Katzenschutzverordnung schon länger und beinahe flächendeckend gilt, kann einen Populationsrückgang verwilderter Katzen von 30 Prozent, in manchen Gegenden sogar von 50 Prozent aufweisen.

Können Sie Zahlen nennen, wie viele Kastrationen bislang durchgeführt worden sind?

Kassenböhmer: Im Jahr 2020 haben wir 435 herrenlose Katzen aufgenommen, 312 davon waren handzahm und wurden nach Kastration und Kennzeichnung weitervermittelt. Die restlichen Katzen konnten aufgrund ihres Verhaltens nicht in einen Haushalt vermittelt werden und wurden nach erfolgter Kastration und Kennzeichnung wieder in ihr Revier entlassen.

Gibt es bei der Katzenpro­blematik eigentlich ein Stadt-Land-Gefälle?

Kassenböhmer: In den Innenstädten gibt es bis auf wenige Ausnahmen wenige verwilderte Hauskatzen. Diejenigen, die eine Hauskatze besitzen, achten in der Regel darauf, dass diese kastriert und gekennzeichnet ist. Schwieriger ist es in Indus­triegebieten oder im Außenbereich. Hier gibt es viele herrenlose beziehungsweise besitzerlose Hauskatzen, die sich untereinander vermehren und in einem schlechten Allgemeinzustand sind. Aber glücklicherweise erhalten wir immer mehr Hinweise von Firmen oder landwirtschaftlichen Betrieben, die uns auf große Katzenpopulationen aufmerksam machen. Da werden wir aktiv, fangen die Katzen mit Lebendfallen ein, kastrieren sie und unterbrechen so den Reproduktionskreislauf. Mittlerweile gibt es immer mehr Bürger, die sich für den Tierschutz engagieren und uns bei den Kontrollen der Lebendfallen und bei Einfangaktionen unterstützen. Leider gibt es aber noch immer einige Mitbürger, denen die Katzenschutzverordnung nicht bekannt ist oder die einfach nicht daran denken. Daher weisen wir in den sozialen Medien regelmäßig auf die Verordnung hin.

Immer mehr Bürger helfen beim Katzenfangen

Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem Kreis und den Kommunen bei der Umsetzung der Verordnung?

Kassenböhmer: Im Tierheim Lette nehmen wir schon seit vielen Jahren herrenlose Katzen auf. Sind sie handzahm, ist davon auszugehen, dass sie ein Zuhause hatten und die menschliche Obhut gewohnt sind. Diese Tiere betrachten wir im Tierheim dann als Fundkatzen. Die Kosten für ihren Aufenthalt übernehmen die jeweiligen Kommunen. Zunächst versuchen wir anhand einer eventuell vorhandenen Registrierung den Besitzer ausfindig zu machen. Gelingt das nicht, wird die Katze nach Kastration und Kennzeichnung mittels eines Chips nach einer gewissen Wartezeit weitervermittelt. Verwilderte Katzen, die menschlichen Umgang nicht kennen und die den Tierpflegern am liebsten die Augen auskratzen würden, werden mittels Kastration unfruchtbar gemacht und mit einer Ohrkerbe als kastriert gekennzeichnet wieder in ihr angestammtes Revier entlassen. Für die Kosten, die uns für die Kastration der verwilderten Katzen entstehen, hat der Kreis bei Einführung der Katzenschutzverordnung einen Etat bereitgestellt.

Und welche Reaktionen erhalten Sie von den Katzenhaltern?

Kassenböhmer: Die meisten Katzenhalter begrüßen die Einführung der Katzenschutzverordnung. Verantwortungsvolle Katzenhalter haben ihre Tiere auch schon vor Einführung der Katzenschutzverordnung kastrieren lassen.

„Die meisten Katzenhalter begrüßen die Verordnung.“

Welchen Ratschlag möchten Sie den Katzenhaltern gerne geben?

Kassenböhmer: Die Katzenschutzverordnung schreibt neben der Kastrationspflicht für Freigängerkatzen auch eine Kennzeichnungspflicht mittels eines Mikrochips vor. Viele Katzenbesitzer vergessen aber, die Chipnummer bei einem Haustierregister, wie zum Beispiel Tasso, mit den eigenen Daten registrieren zu lassen. So passiert es immer wieder, dass ein verschmuster, gechippter Stubentiger im Tierheim landet und wir zwar die Chipnummer auslesen, diese jedoch keinem Besitzer zuordnen können. Deshalb: Bitte vergessen Sie nicht, ihre Daten beim Haustierregister gegebenenfalls aktualisieren zu lassen, zum Beispiel bei einem Umzug oder bei einer neuen Handynummer.