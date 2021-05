Der Endspurt verlangt noch Kraft. Aber immerhin, im Laufe des Jahres soll das „Alte Zollhaus“ eingeweiht werden. Angepeilt, so hieß es, sei der Tag des Denkmals (12. September). Bis dahin bleibt für die Profi-Handwerker und die Ehrenamtlichen mit Profi-Anspruch aus dem Heimatverein einiges zu tun. So müssen noch die Außenanlagen gestaltet werden. Barrierefreiheit und ein attraktives Erscheinungsbild bilden die Ziele der rund 200 000 Euro teuren Maßnahme.

Der Heimatverein, der sich nicht nur mit Arbeitsleistung einbringt, wird für die Außengestaltung ebenfalls als Spendensammler tätig. Dabei gilt: Auch kleine Summen sind herzlich willkommen. Jeder Euro zählt – als Beitrag und Zeichen der Identifikation mit dem Haus für alle Bürgerinnen und Bürger, so die Heimatfreunde. Sie freuen sich, dass auch die Schützen der St. Johanni-Bruderschaft ihren Einsatz an ihrer „Gründungsstätte“ angekündigt haben.

Sebastian Täger stellt 200 Euro zum Start der Aktion als Spende der Gemeinde bereit – um so „die tolle Idee und die wertvolle Unterstützung des Heimatvereins“ mitzutragen. „Wir beteiligen uns als Gemeinde gerne an der Spenden-Aktion. Damit möchten wir die Mitglieder des Heimatvereins in ihrem unermüdlichen Einsatz für das Alte Zollhaus unterstützen und hoffen, dass die Spenden-Aktion weiter Fahrt aufnimmt“, betonte der Bürgermeister.

Spendenkonten des Heimatvereins Senden: DE 50 4015 4530 0009 500 596 (Sparkasse Westmünsterland); DE 32 4006 9546 0000 ­ 29 97 00 (Volksbank Senden).