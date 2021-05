Gutes tun, Menschen in schwierigen Lebenslagen seelischen Beistand leisten: Das ist Andrea Greshakes Leitsatz, der sie zunächst zum ehrenamtlichen Engagement und schließlich zum Beruf der Krankenhaus-Pastoralreferentin geführt hat. Ein Beruf, den sie als wahre Berufung empfindet. „Der seelsorgerische Dienst es etwas sehr Sinnvolles. Darin finde ich Erfüllung. Für Menschen in existenziellen, herausfordernden Situationen da zu sein, das ist mein Ding. Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben“, sagt die 59-jährige Sendenerin.

Auf diesen Weg musste die Mutter von drei Kindern aber erst einmal abzweigen. Denn nach dem Abitur schlug sie eine ganz andere Richtung ein – eine Banklehre. „Über Schwester Ruth bin ich in den kirchlichen Dienst hineingekommen“, erinnert sie sich an ihre Mentorin. So engagierte sie sich ehrenamtlich sieben Jahre lang als Notfall-Seelsorgerin und sechs Jahre lang als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospizkreises Senden, bevor sie im August 2014 ihr Theologiestudium samt Zusatzausbildung zur Krankenhaus-Seelsorgerin begann. Anschließend, im August 2019, trat sie ihre heutige 20-Stunden-Stelle im Sendener Altenheim St. Johannes an. Mit der Eröffnung des neuen Altenheims Schwester Maria Euthymia übernimmt sie auch dort die seelsorgerischen Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. Dann mit insgesamt 30 Wochenstunden.

Gemeinsame Gottesdienste vermisst

„Der erste Lockdown im vergangenen Jahr war schon eine schwierige Zeit“, erinnert sich die Pastoralreferentin. „Die Bewohner gehen insgesamt erstaunlich gut mit der Corona-Situation um. Das verlangt mir größten Respekt ab“, betont sie. „Viele ältere Menschen haben die Einstellung: Ich hab‘ schon so viel in meinem Leben überstanden. Dann schaffe ich das jetzt auch noch.“

Vermisst hätten viele Senioren allerdings den regelmäßigen gemeinsamen Gottesdienst in der Altenheim-Kapelle, als feststehenden Termin „auf den sie sich freuen“, erzählt Greshake. Daher sei sie dazu übergegangen, von Montag bis Donnerstag in jeweils einer der vier Wohngruppen, im Gemeinschaftsraum, einen Wortgottesdienst mit Kommunion zu feiern. „Alle, die zur Feier kommen, sind geimpft. Ich muss mit Maske und mit Musik über Bluetooth Musik vom Handy abspielen. Gesang ist wegen Corona nicht erlaubt. Alle Vorschriften werden konsequent eingehalten“, betont die Pastoralreferentin.

Besonders wichtig sei in diesen Zeiten die Arbeit des Sozialen Dienstes des Altenheims. „Der leistet einen tollen Job“ und habe den Bewohnern reichlich Abwechslung geboten – vom Gedächtnistraining über Bewegungsspiele bis hin zur Aroma-Therapie.

Familie gibt Halt

Sie selbst bemühe sich, die Gottesdienste abwechslungsreich zu gestalten. „Die Vorbereitung der Predigt tut mir gut. Die Worte sage ich auch zu mir selbst und nehme die Liebe Gottes mit auf den Weg zu den Menschen. Und es tut gut, wenn ich eine positive Rückmeldung bekommen von den Bewohnern und ihren Angehörigen.“ Doch die seelsorgerische Arbeit mit kranken und sterbenden Menschen sei immer wieder auch belastend. „Man muss sehr aufpassen, dass man nicht alles mit nach Hause nimmt“, weiß Greshake längst schon aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit als Notfallseelsorgerin und Hospizkreis-Mitarbeiter. „Was mich belastet“, sagt sie, „schreibe ich mir von der Seele und nehme es mit ins Gebet. Und selbstverständlich geben mir mein Mann, meine drei Kinder und meine Beziehung zu Gott Kraft und Halt.“