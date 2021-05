Es ist die „Kleine Anfrage 5370“, von der eine große Wirkung ausgehen könnte. Sie lautet: „Ist der massive Flächenverbrauch in Senden ein Einzelfall oder die Regel in NRW?“ Norwich Rüße, Sprecher für Landwirtschaft, Natur- und Umwelt der Grünen-Landtagsfraktion, hat sich an die Landesregierung gewandt, die binnen eines Monats (die Frist läuft ab dem 7. Mai) antworten muss. Rüße prangert in seiner Anfrage „den anhaltend hohen Flächenverbrauch“ mit „weitreichenden negativen Folgen“ an. Stein des Anstoßes ist das in Bösensell geplante Stroetmann-Logistikzentrum.

Flächenverbrauch soll nicht angerechnet werden

Das birgt eine Besonderheit, die für die Haltung von Politik und Verwaltung gegenüber dem Projekt von grundlegender Bedeutung war: Der Flächenverbrauch, den das Vorhaben mit sich bringt, soll das zugebilligte Kontingent an Entwicklungspotenzial der Gemeinde für Gewerbe und Wohnen nicht schmälern. Diese Prämisse hat die Grünen in Senden schon mit Beginn der Stroetmann-Planung stutzig gemacht und dazu geführt, dass ihre Fraktion dem laufenden Bebauungsplanverfahren nur zustimmen wollte, wenn die beanspruchte Fläche voll angerechnet wird. Diese Haltung unterstreicht Sandra Maaß, Sprecherin der Grünen-Fraktion, auf WN-Anfrage: Bei diesem Thema sei Konsequenz angebracht, weil „mit der Ressource Boden schonend und umsichtig umgegangen werden muss“. Abgeordneter (und Landwirt) Rüße hatte seine Anfrage den örtlichen Grünen vor der Veröffentlichung mitgeteilt und sich mit der Positionierung seiner Parteikollegen vertraut gemacht, so seine Auskunft gegenüber den WN. Die Grünen in Senden haben ihrerseits den Bürgermeister und die anderen Fraktionen – die allesamt das Stroetmann-Projekt unter den gegebenen Bedingungen befürworten – über den Vorstoß in Düsseldorf informiert.

CDU pocht auf ökologische und ökonomische Vorteile

Über eine Hintertür soll aus ideologischen Gründen eine „chancenreiche Entwicklung torpediert“ werden, kritisiert die Sendener CDU. Sie sieht in der Stroetmann-Verlagerung Vorteile in der Öko-Bilanz und Einkünfte fürs Gemeindesäckel: „Das immer wieder bemühte Argument des Flächenverbrauchs sollte nicht dazu dienen, ökologischen und gleichzeitig ökonomischen Fortschritt zu verhindern.“