Senden -

Das Wasser soll in den trocken gefallenen Teich zwischen Pastorat und Stever zurückkehren. Allerdings wird die Fläche des Gewässers in etwa halbiert. Die morsch wirkenden Holzbrücken können dann auch verschwinden. Diesem Gestaltungskonzept stimmte die Politik zu. Die Frage ist, was es umgesetzt wird.