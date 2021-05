Ziel: Digital die Dörfer retten

Die Umsatzmarke von 100 000 Euro ist bereits geknackt. Was zweierlei zeigt: Der neu aufgelegte „Senden Gutschein“ erfreut sich großer Beliebtheit und die Digitalisierung trägt dazu bei, Umsatz anzufachen und Kaufkraft im Ort zu halten. Zu diesem Fazit gelangt Niklas Esser, der von einem „sehr guten Instrument“ spricht. Dabei bildet der Gutschein aber nur eine Komponente der Digitalisierungsstrategie Sendens, die wiederum verzahnt ist mit dem Konzept des Kreises.

Wo dies thematische Schwerpunkte setzt und welche Projekte es definiert, erläuterte Dr. Jürgen Grüner, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld (wfc), in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Digitalisierung. Die knappen Ressourcen für die Umsetzung sollten nach klaren Prioritäten eingesetzt werden, so Grüner. Die die Kommunen im Kreis auf den Feldern Verwaltung und Bildung sowie im Bereich Wirtschaft/Stärkung der Ortskerne festzurren. Andere Aspekte, wie etwa von der CDU angeregt das Thema Gesundheit, werden nicht komplett ausgeklammert, gelangten aber nicht so weit nach oben auf die Agenda. Was, wie Bürgermeister Sebastian Täger in der Ausschusssitzung ergänzte, auch damit zu tun habe, auf welchen Feldern die Kommunen überhaupt originäre Zuständigkeiten und Gestaltungsoptionen hätten. Trotz, auch von Andreas Becker (FDP) geäußerter, einzelner Kritikpunkte stimmten die Mandatsträger geschlossen der Digitalisierungsstrategie des Kreises zu, die von allen Kommunen politisch mitgetragen werden muss. Für Senden bedeutet das Votum auch, dass eine zusätzliche Planstelle für einen Digitalisierungs-Koordinator im Sendener Rathaus (bisher eine der Aufgaben von Niklas Esser) eingestellt werden soll.

Konkrete Umsetzung in den Kommunen

Denn das Konzept lebt von der konkreten Umsetzung in den Kommunen. Wobei gilt, dass in Senden schon einige Pfosten eingerammt worden sind: darunter die relaunchte Gemeinde-Homepage mit Bürgermelder oder auch die SendenApp fürs Handy.

Jetzt steht ein Vorhaben auf der To-do-Liste, dem der Charakter einer Pionierarbeit zukommt. Über kommunale und Kreisgrenzen hinweg soll ein Online-Marktplatz installiert werden, der örtlichen Geschäften, darunter auch landwirtschaftlichen Direktvermarktern neue Kunden verschaffen soll. Hinter dem Namen „LoReNa“ (lokal, regional, nachhaltig) verbirgt sich ein Kooperationsprojekt unter der Beteiligung von Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Drensteinfurt, Havixbeck, Rosendahl, Senden und Sendenhorst. Die Fäden laufen in Senden zusammen, wo Esser die Aktivitäten bisher maßgeblich koordiniert und einen Förderantrag an das „Heimat 2.0“-Programm des Bundesinnenministeriums gerichtet hat. Mit Erfolg, der Zuwendungsbescheid in Höhe von 584 100 Euro trudelte gerade im Rathaus ein. Davon sollen für drei Jahre die Gestehungskosten der Plattform getragen werden, die sich danach selbst finanzieren soll. Von der technischen Abwicklung der Bestellung und Bezahlung bis zur logistischen Kette bei der Auslieferung gibt es „noch viele dicke Bretter zu bohren“, sind sich Esser und Mitstreiter bewusst.

Förderbonus beim Gutschein schmilzt dahin

Das Prinzip „online, aber lokal“ kennzeichnet ebenfalls den „Senden Gutschein“. Auch wenn der gemeindlich beigesteuerte Bonus von 20 Prozent, von dem noch 1978 Euro (Stand: Montag) im „Topf“ sind, den Absatz des Gutscheins angefacht hat – das überwiegend digital verkaufte Angebot schafft zusätzliche Märkte, senkt Barrieren und lockt Kunden in den Ortskern, die bisher einen Bogen schlugen oder bei Online-Riesen bestellt haben, so Esser. Die Zahl der Partner-Betriebe, darunter auch Gaststätten hat sich inzwischen auf 55 erhöht.