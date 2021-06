Sie sind schon seit etlichen Jahren immer wieder sehr gerngesehene Gäste in Senden. Gleich dreimal wird das Kabarett-Trio „Storno“ daher auf die „Sommerbühne“ im Cabrio-Bad gastieren. Unter freiem Himmel sind Thomas Philipzen, Harald Funke und Jochen Rüther am 19. Juni (Samstag) um 21 Uhr sowie am Sonntag (20. Juni) um 11 Uhr und um 18 Uhr zu Gast. Sie präsentieren wie im vergangenen Jahr wieder eine „Sonderinventur“, teilt das Sendener Kulturamt mit.

Tickets sind zum Preis von 22 Euro (ermäßigt 20 Euro) ab Samstag (5. Juni) um 10 Uhr ausschließlich online über die Internetseite www.senden-westfalen.de erhältlich. Das Kulturamt der Gemeinde Senden weist ausdrücklich darauf hin, dass der Erfahrung nach die Tickets sehr schnell vergriffen sind – zumal ein Teil der zur Verfügung stehenden Plätze bereits an Kabarett-Abonnenten vergeben ist. Denn diese Veranstaltung ist noch Teil des Abos 2020.

Im vergangenen Jahr musste der geplante Auftritt von des Kabarett-Trios aufgrund der Corona-Pandemie auf diese neuen Termine verlegt werden, heißt es weiter.