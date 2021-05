Erste Fortschritte

Die Broschüren der ADFC Ortsgruppe Altenberge, in der das Radtourenprogramm 2021 aufgeführt wird, erfreuten sich großer Beliebtheit, als zahlreiche Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten waren. Kalle Plettendorf, einer der Tourenleiter, freute sich über das Interesse an dem Programm. Kein Wunder, schließlich mussten die beliebten Radtouren coronabedingt im vergangenen Jahr komplett abgesagt werden. Nun, mit Blick auf die starken zurückgehenden Inzidenzen, setzt Plettendorf ganz auf den 30. Mai. Dann ist die sogenannt Quellentour geplant. Über Pättkes und teilweise Wald- und Feldwege geht es nach Darfeld zur nahe gelegenen Vechte-Quelle. Anschließend führt die Tour zur Berkelquelle nach Billerbeck. Nach einer einstündigen Pause führt die Tour durch die Bauerschaften zurück nach Altenberge. Ob und in welcher Form die Radtour stattfinden kann, gibt der ADFC rechtzeitig bekannt.

Die Nutzung des Rades hat nach Ansicht von Kalle Plettendorf in Altenberge in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dazu beigetragen hätten auch die E-Bikes. „Damit kommt man natürlich auch den Hügel problemlos hoch“, sagt Plettendorf. Dennoch: Es gebe in puncto Fahrradinfrastruktur noch einiges zu tun. „Der Verkehrsraum muss neu aufgeteilt werden“, so Plettendorf weiter. Mehr und breitere Radwege müssten her. Erste Ansätze einer Verbesserung sieht das ADFC-Mitglieder aber durchaus. An der Boaken­stiege werde im Zuge des Umbaus jetzt ein Anfang gemacht. Weitere Radwege sollen bekanntlich an der Münster- und Laerstraße entstehen.

Zudem kann sich Plettendorf vorstellen, an besonderen Gefahrenstellen die Fahrbahn mit roter Farbe zu markieren.

Zum Marktbesuch hatte der ADFC neben vielen Infos auch ein besonderes Rad mitgebracht, und zwar ein Lastenrad, das dem ADFC in Münster gehört und ausgeliehen war. Die Gemeinde Altenberge hat auch ein Lastenrad bestellt, sagte Tobias Michnowski, der neue Klimaschutzmanager der Gemeinde. Dieses könne demnächst von Bürgerinnen und Bürgern kostenlos ausgeliehen werden.

Zudem beschäftigen sich die Mitglieder des ADFC derzeit auch mit der Bürgerinitiative (BI) Laerstraße, die sich nicht mit der geplanten beidseitigen Anlegung von Fahrradstreifen anfreunden kann (wir berichteten). „Wir wollen das Gespräch mit der BI suchen“, sagt ADFC-Sprecherin Birgit Koch-Heite. Der ADFC setze sich grundsätzlich für eine „zeitgemäße Umwandlung“ des Straßenraums ein, so Koch-Heite. Die geplanten Radwege seien „sicher und zeitgemäß“. Grundlage für die weitere Diskussion seien allerdings die bereits abgestimmten Konzepte zur Umgestaltung der Laerstraße, meinte Birgit Koch-Heite.