Altenberge -

Seit sieben Jahren lebt die japanische Malerin Chiemi Nakagawa in Altenberge. Die Künstlerin bietet seit Anfang der Woche ein sogenanntes Residenz-Programm in der Kulturwerkstatt an, an dem sich Interessierte online beteiligen können. Während dieses Projektes sind auch vier Zoom-Workshops geplant.