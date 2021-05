Für die Zukunft gut gerüstet

Virologen und Biologen sind sich einig: Noch in zehn Jahren werden wir mit dem Coronavirus und seinen Mutanten konfrontiert werden. Deswegen kann die Lüftungsanlage, die in den Räumen der Kulturwerkstatt an der Bahnhofstraße 44 eingebaut wird, als eine Investition für die Zukunft bezeichnet werden.

„Mit dieser Lüftungsanlage stellen wir sicher, dass wir innerhalb von maximal zehn bis zwölf Minuten das komplette Luftvolumen im Veranstaltungsraum austauschen können. Wenn wir also innerhalb der Kulturwerkstatt Veranstaltungen durchführen, wäre das fast so, als wenn wir diese draußen durchführen würden. Das ist die beste Investition, die wir jetzt in Corona-Zeiten tätigen“, betont Lutz Wetzlar vom Vorstand der Kulturwerkstatt Altenberge.

Die Lüftungsanlage sei genau auf die Größe des Raumes ausgelegt. „Die Anlage hat den großen Vorteil, dass dort ein Wärmetauscher verbaut worden ist. Im Winter können wir Wärme rückgewinnen. Die warme Luft, die wir von innen nach außen pumpen, wird dort getauscht. Wir erhalten einen großen Teil der Wärme zurück und brauchen die Luft, die wir neu zuführen nicht zusätzlich erwärmen“, erläutert Lutz Wetzlar das Prinzip der modernen Lüftungsanlage.

Finanziert wurde dieses zukunftsweisende Projekt mit Hilfe des Förderprogramms des Bundes „Neustart Kultur“ unter dem Dach des Bundesverbandes Soziokultur. „Die Bundesmittel betragen 90 Prozent, sodass für uns nur eine überschaubare Eigenleistung zu erbringen ist.“

Die Gesamtkosten der von Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister Josef Plottek und Juniorchef Roman Plottek installierten Lüftungsanlage betragen ungefähr 27 000 Euro.

In früheren Zeiten wurden die Fenster der Kulturwerkstatt während der Veranstaltungen mit 80 bis 90 Gästen temporär geöffnet, damit genug frische Luft eindringen konnte. Das sei besonders in der kalten Jahreszeit nicht gerade förderlich für das Publikum gewesen. „Wir brauchen zwar nicht unbedingt auf das Lüften verzichten, aber jetzt können wir bei Bedarf die Lüftungsanlage anstellen und es wird einfacher für alle Beteiligten.“

Die Corona-Pandemie, die damit zusammenhängenden Auflagen und die Möglichkeit der hohen Förderung seien der Anlass für diese Investition gewesen, so Wetzlar abschließend.