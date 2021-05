Gemeinde bittet Kunden um Prüfung des Vertrags

Der Rückzug geschieht nicht ohne Spitzen in Richtung Gemeinde: Die Deutsche Glasfaser zieht sich aus dem Glasfaserprojekt in Altenberge zurück. Das teilt sie in einer Pressemitteilung mit und nennt als Grund „die fehlende politische Unterstützung“ und „die Vermeidung eines unwirtschaftlichen doppelten Netzausbaus“. Währenddessen schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung: „Um dieses wenig nachhaltige Bauvorhaben zu vermeiden, hat die Deutsche Glasfaser nach Abstimmungen mit der Gemeindeverwaltung auf einen Ausbau verzichtet.“

Was war passiert? Mit den Firmen epcan/muenet und der Deutschen Glasfaser gab es gleich zwei Interessenten dafür, das Glasfasernetz im Innenbereich von Altenberge auszubauen. Das Recht dazu haben die Unternehmen. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage.

Doppelten Netzausbau vermeiden

Die Firmen epcan/muenet haben bereits im März mit dem Ausbau begonnen, wie die Gemeinde mitteilt. Die ersten Anschlüsse gehen in diesen Tagen an das schnelle Netz. Wenn die Deutsche Glasfaser ein zweites Parallelnetz verlegt hätte, hätten die Straßen erneut aufgebrochen werden müssen. Das hätte zusätzliche Belastungen für die Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet und der Gemeinde womöglich ein weiteres Problem beschert: Was passiert, wenn beispielsweise an einer Stelle der Bürgersteig absackt – wer ist verantwortlich? Hinzu kommt: „Wenn zwei Unternehmen ein Ortsnetz ausbauen, macht das für beide wirtschaftlich nicht so viel Spaß“, sagt Ingmar Ebhardt, Breitbandkoordinator beim Kreis Steinfurt.

In ihrer Pressemitteilung schreibt die Deutsche Glasfaser, dass sie doppelten Netzausbau grundsätzlich vermeide, da er weder betriebs- noch volkswirtschaftlich sinnvoll sei. Das Unternehmen beklagt aber, dass „trotz intensiver Bemühungen“ die Suche nach geeigneten Standorten für die Glasfaserhauptverteiler politisch nicht unterstützt worden sei. „Ebenso wurden die für den Glasfaserausbau nötigen Aufbruchgenehmigungen nicht erteilt.“

Unklarheit für Kunden

Der Servicepunkt in der Münsterstraße 3 in Altenberge bleibe geschlossen. Die bisher eingegangenen Kundenaufträge seien hinfällig und würden nicht von der Deutschen Glasfaser angenommen. Mangels Vertragsabschluss entstehe dem Kunden auch keinerlei Verpflichtungen gegenüber der Deutschen Glasfaser.

Es sei noch unklar, wie es mit den Kunden weitergehe, schreibt die Gemeinde. Es seien vor allem zwei Möglichkeiten im Gespräch: Entweder werden die Kunden, die bei der Deutschen Glasfaser einen Vertrag unterschrieben haben, über das Netz der epcan/muenet versorgt. Das würde die Gemeindeverwaltung begrüßen. Für die Deutsche Glasfaser sei dieses Modell jedoch Neuland und mit umfangreichen Abstimmungsgesprächen verbunden. „Ob die Firma sich rechtzeitig dafür entscheidet, ist noch offen“, schreibt die Gemeinde.

Langfristig wird es teuer

Dabei dränge die Zeit, denn der kostenlose Anschluss ist an die aktive Bauphase gebunden – der Anschluss für null Euro gilt also nur, solange die Baustelle noch vor Ort ist. Für Anlieger in den Bereichen, in denen die Bauarbeiten bald beendet sind und die einen Vertrag bei der Deutschen Glasfaser abgeschlossen haben, könne es daher eng werden: Sobald die Bagger der epcan/muenet weiter gezogen sind wird es im Einzelfall zu entscheiden sein, zu welchen Kosten ein nachträglicher Anschluss hergestellt werden kann.

Für diese Kunden könne es wichtig sein, die Möglichkeit einer Vertragskündigung zu prüfen und gegebenenfalls noch zur epcan/Muenet zu wechseln. Eine grundsätzliche Möglichkeit für einen schnellen Anschluss werde es zwar für alle Anwohner des Innenbereichs langfristig geben. Dieser werde dann allerdings kostenpflichtig sein.