Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Vreden (Kreis Borken) ist am Montag (1. Juni) gegen 20.30 Uhr bei einem Unfall auf der Straße Hansell schwer verletzt worden, teilt die Polizei Steinfurt in ihrer Pressenotiz mit. Der junge Mann befuhr mit einer 20-jährigen Sozia die Straße Hansell in Richtung Altenberge. In einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 9 kam er mit seiner schwarzen 125er-Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte in den Böschungsgraben. Dabei wurde der 17-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 20-jährige Sozia verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden wurde auf rund 5000 Euro geschätzt.