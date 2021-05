Pinselstriche für mehr Parkplätze

In den Blöcken A und B werden zusätzliche Parkplätze im öffentlichen Straßenraum eingerichtet. Die Stadtverwaltung hat in den dortigen Straßen nach Potenzialen gesucht – und ist fündig geworden. Die Fraktion „Reckenfeld direkt“ hatte die Sache mit einem entsprechenden Antrag ins Rollen gebracht.

Hintergrund ist, dass in den Blöcken wegen der bewusst nicht überbauten Gräben bislang nur eingeschränkte Möglichkeiten bestehen, Autos auf den eher schmalen Straßen abzustellen.

Im Block A können ohne größeren Aufwand 20 zusätzliche Stellplätze eingerichtet werden (Bestand: 94), im Block B sind es 23 (Bestand: 41). Alles, was darüber hinaus ginge, würde größeren baulichen Aufwand nach sich ziehen – und vor allem auf Kosten der Gräben gehen, die dann stellenweise verrohrt werden müssten. „Da gibt es dann gar keine andere Chance“, sagt Grevens Verkehrsplaner André Kintrup, als die Ergebnisse nun im Reckenfelder Bezirksausschuss vorgestellt wurden.

In Block A könnten die Stellplätze an „ganz guten Stellen realisiert werden, nämlich da, wo die Menschen wohnen“, sagte Kintrup. „In Block B sieht es schon wieder ganz anders aus.“ Dort gebe es zum Beispiel Potenzial am Rande des Viertels, nicht aber in der zentralen Kiefernstraße, wo sie fraglos einen höheren Nutzwert hätten. „Da geht es aber schlicht nicht aufgrund der Lage der privaten Grundstückszufahrten.“ Man könne also durchaus zusätzliche Stellplätze schaffen, nicht an jeder Stelle aber seien sie auch sinnvoll, so Kintrup. Am Eichenweg zum Beispiel seien technisch sieben Parkplätze möglich, die aber vermutlich nicht alle gebraucht würden. Zumal sie so angelegt würden, dass man direkt am Graben parken müsste und somit nur zu einer Seite aussteigen könnte.

Obwohl das Stellplatzangebot auch inklusive der zusätzlichen Flächen noch recht bescheiden ausfallen wird, möchte die Stadt gleichwohl aus Kosten-, aber auch aus ökologischen Gründen darauf verzichten, die Gräben zu überbauen.

In der Politik sieht man das durchaus ähnlich: „Diese Lösung ist mir sehr sympathisch. Wir sollten das machen“, forderte Ernst Reiling (Reckenfeld direkt“, nach eigenem Bekenntnis „Verfechter der Gräben“.

Auch Anika Stöcker (CDU) sprach sich im Bezirksausschuss für die zusätzlichen Stellplätze aus. Wenn das ohne größere Kosten und ohne Verrohrung der Gräben möglich sei, sei das „eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten.“

Alle vorgeschlagenen neuen Parkplätze sind laut Kintrup durch reine Markierungsarbeiten zu realisieren, diese würden zur Straßenunterhaltung zählen. Ein formeller, politischer Beschluss sei daher nicht nötig. Wenn es ein entsprechendes Signal des Ausschusses gebe, könne man die Arbeiten bis zum Oktober diesen Jahres ausführen lassen. Eine Mehrheit des Ausschusses unterstützt dies, so dass die Markierungsarbeiten nun ausgeschrieben werden.