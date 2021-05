„Wir haben wirklich alles versucht“

Der Tag der offenen Bühne an Muttertag: ausgefallen. Das Kinderstück: schon früh abgesagt. Nun musste die Freilichtbühne Reckenfeld auch für die beiden Erwachsenen-Stücke die Reißleine ziehen. Das reguläre Programm der Saison 2021 ist komplett abgesagt worden und wird ins kommende Jahr verschoben. Diese Entscheidung trafen die Verantwortlichen der Bühne am Montagabend.

Grund ist, dass bislang keine Präsenzproben möglich waren – und nach aktuellem Stand auch weiterhin nicht erlaubt sind. „Die Zeit reicht dann einfach nicht aus“, sagt Bühnen-Geschäftsführerin Petra Niepel. „Wenn wir etwas zeigen wollen, soll es vernünftig werden. Das können wir so aber nicht gewährleisten.“ Und selbst wenn man in absehbarer Zeit mit Proben und Aufführungen hätte starten können, kann niemand garantieren, dass dies den ganzen Sommer und Herbst über so bleiben würde.

Erschwerend kommt hinzu: Das bestehende Probenverbot betrifft laut Niepel nicht nur die aktiven Darsteller, sondern auch Kostümschneider, Bühnenbauer und weitere Beteiligte hinter den Kulissen, die sich derzeit alle nicht wie gewohnt treffen dürfen, um die Vorbereitungen der Saison voranzutreiben. Hätte man bis zum 1. Mai grünes Licht bekommen, hätte man mit viel Einsatz eventuell noch eine Saison mit den Erwachsenenstücken auf die Bühne stellen können. Doch auf dieses grüne Licht warten die Aktiven bis heute vergebens. Ergo erfolgte nun die Absage. „Das ist total schade. Wir hätten alle gerne gespielt“, sagt Petra Niepel.

Damit steht schon jetzt das Programm der Saison 2022 fest. „Ritter Rost“ wird das Kinderstück sein, diese Entscheidung war schon vor einigen Wochen so gefallen, denn das Kinderstück startet traditionell recht früh im Jahr. Auch die beiden Erwachsenenstücke „Currywurst&Pommes“ sowie „TussiPark“ wandern ins Jahr 2022. Die Komödien waren schon lange besetzt, auch Online-Proben waren angelaufen. Diese werden nun erstmal ausgesetzt. Konkrete Termine für 2022 stehen noch nicht fest, werden aber wohl recht früh fixiert. Und dann dürften spätestens im Winter die Vorbereitungen auf die (hoffentlich) erste Nach-Corona-Spielzeit aufgenommen werden.

Dass 2022 wieder Aufführungen an der Freilichtbühne möglich sind, ist für Petra Niepel mehr oder weniger ein Muss. „Noch ein Jahr ohne geht wirklich nicht.“ Die Bühne stehe ohne Einnahmen da, habe aber weiter laufende Kosten.

Dass man trotz aller Versuche keine Probenerlaubnis erhalten habe, habe alle an der Bühne schon sehr frustriert, räumt die Geschäftsführerin ein. Denn professionelle Theater dürften sehr wohl proben, die als Laientheater eingestufte Freilichtbühne Reckenfeld aber nicht. Das sei „unfair“, sagt Petra Niepel. Profis steckten sich im Zweifel genau so viel oder genauso wenig an wie Laiendarsteller. Zumal es in Reckenfeld ein Hygienekonzept für die Proben gegeben habe. Man hätte zum Beispiel nur unter freiem Himmel und mit Abstand geprobt. Doch der Stadt, die die Probenerlaubnis verweigert hätte, seien die Hände gebunden gewesen. Deshalb macht Petra Niepel auch keinen Vorwurf, dort sei man eben auch an die geltenden Regeln gebunden. Die Enttäuschung ist dennoch groß. Auch Mails und Appelle an Minister und Abgeordnete seien wirkungslos geblieben. „Wir haben wirklich alles versucht“, sagt Petra Niepel.

Trotz der Absage des regulären Programms müssen Kulturfreunde nicht ganz ohne Freilichtbühne auskommen. Gastspiele des Kabarett-Trios Stornos sind für den 10. / 11. September fixiert (Vorverkauf ab 1. Juni). Zudem arbeitet die Bühne intensiv an einem Sonderprogramm, das kleinere Aufführungen und (Einzel-)Termine umfassen könnte. Es gibt viele Ideen, aber noch nichts zu verkünden.

Bereits für 2021 gekaufte Karten können, sobald die Termine für 2022 feststehen, gegen neue Karten getauscht werden. Natürlich können die Karten auch gegen Erstattung des Kaufpreises in der Geschäftsstelle der Bühne zurückgegeben werden.