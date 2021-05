Fußgängerzone ist passé

Reckenfeld hat keine Fußgängerzone mehr. Fußgängerzone? Haben wir doch nie gehabt, mögen nun einige Reckefelder einwenden. Doch, hatten sie. Der Bereich vor den Geschäften, Praxen und Apotheken am Kirchplatz war bislang formell als Fußgängerzone ausgewiesen.

Seit Anfang dieser Woche nicht mehr. Die Schilder wurden demontiert und ersetzt durch Exemplare, die den schmalen Streifen nun offiziell zum verkehrsberuhigten Bereich machten, umgangssprachlich auch Spielstraße genannt.

Ausgelöst hat dies ein Antrag der Fraktion Reckenfeld direkt, die jedoch einen ganz andere Absicht verfolgte. Sie wollte, dass die schlecht einsehbaren Fußgängerzonen-Schilder versetzt werden. Ziel: Radfahrern, die verbotenerweise in den Bereich hineinfahren, deutlich machen, dass dies nicht zulässig ist.

Lange wurde über die Sache debattiert, in mehreren Ausschüssen stand das Thema auf der Tagesordnung. Am Ende entschied eine von CDU und Grünen getragene Mehrheit: Die Fußgängerzone wird zur Spielstraße.

Der Hintergrund: Neben und hinter den Wohn- und Geschäftshäusern sind einige Parkplätze angelegt, die nur erreicht werden können, wenn dafür der fragliche Bereich durchfahren wird. Als der Streifen noch Fußgängerzone war, hätten die Autofahrer dafür formell eine Ausnahmegenehmigung beantragen müssen, was offensichtlich nicht immer erfolgt ist. Folglich waren etliche Autofahrer quasi illegal in diesem Bereich unterwegs. Der Ausweg: die Umwandlung in eine verkehrsberuhigte Zone. In einer solchen dürfen Autofahrer (und auch Radfahrer) durchaus unterwegs sein, sie dürfen dabei aber nur Schritttempo fahren.

Im Ergebnis ist dies das genaue Gegenteil von dem, was „Reckenfeld direkt“ ursprünglich im Sinn hatte, nämlich den Schutz von Fußgängern in diesem Bereich zu stärken. Speziell die Kinder, die die dort installierten Spielgeräte ansteuern, hatte die Fraktion bei ihrem Antrag im Blick und ebenso ältere Menschen, die die Praxen oder Apotheken ansteuern.

„Nicht glücklich“ ist deshalb Ernst Reiling (Reckenfeld direkt) mit der neuen Situation. Zumal er befürchtet, dass künftig noch mehr Rad- und Mopedfahrer als ohnehin schon den Bereich durchfahren. „Wir holen zusätzlichen Verkehr dorthin, wo er nicht hingehört.“ Erschwerend hinzu komme, dass Lieferverkehr rückwärts wieder aus dem Bereich herausfahre. Der Übersichtlichkeit und Sicherheit sei all das nicht dienlich. „Wer glaubt, dass die Fahrzeuge dort mit 7 bis 9 Km/h fahren, der irrt“, sagt er. Man müsse wohl eher von 30 bis 40 Km/h ausgehen, so beobachte er es täglich, wenn er den Bücherschrank inspiziert.

Und doch müsse man die neue Regelung nun „so akzeptieren“, weil sie nun mal mit einer Ein-Stimmen-Mehrheit so beschlossen worden sei. „Ich bin gespannt auf die Reaktion der Leute, wenn sie bei Verstößen zur Kasse gebeten werden“, sagt Reiling.

Sollte sich herausstellen, dass die Konflikte und die gefährlichen Situation nicht ab-, sondern zunehmen, kommt für Reiling nur ein Radikal-Schritt in Frage: Ein Antrag, die dortigen Spielgeräte abzubauen. „Das gefällt mir nicht“, sagt er klar. Aber wenn die Kinder nicht sicher seien, sei diese schmerzliche Lösung letztlich ohne Alternative.

Dass all dies aus einem Antrag resultierte, der ursprünglich etwas ganz anderes erreichen sollte, ist für Reiling enttäuschend. Dennoch hält er es nicht für einen Fehler, das Thema angepackt zu haben. „Das Thema der Sicherheit muss man immer anpacken.“