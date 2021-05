Natur un Kultur

De grötste Stadt in Engeland is London an de Thiemse, dat schönste Duorp in’t Mönsterland is Graiwen an de Iemse.“

So off tomindest ähnlik lütt doch siet Generationen de Hymne wenn et üm uerse schönet Städtken un auk de Kiärspels drümherüm gaiht.

Jeden echten Poahlbüörger weet wovon ick küer. Du häs et liäsen et sall je nu auk wanners wier losgoahn met dat normale Liäwen un de Kultur.

„Graiwen an de Iemse!“ So propageeren je uerse Büörgeren vüör etlike Joahr un wullen uers allbineene men bloß wat Guetet doen. Nich bloß den gueten Tanki suorge in siene Strandbar de lesten Joahre för guet Iäten un Drinken, sonnern auk de Künstlers un Musikanten suorgen för vull Plaseer un prachtvolle Stimmung an den Beach bi uers vüör de Huusdüör.

Doch nu kümp et: Was et twangswiese lestet Joahr no de Corona so waiht den Wind nu uut eene annere Richtung.

De Naturfrönde un Beschützers von de Flora un de Fauna stoaht op de Matte un willt dat so nich mehr akzepteern. Un jüst doa ligg wull dat Problem un dat gellt dann nich bloß in uerser Städtken.

Un doa is et dann auk nich mehr domet gedoan, men bloß in schwatt off witt to denken. So äs mi dat dücht löpp dat jüst so äs annerwiägen men bloß üöwer de Toleranz un den giegensietigen Respekt auk för de Flora un de Fauna.

Dat gellt dann jüst so för jegliken Öko-Radikalinski äs auk för de Frönde von de Party op Düwel kuem herruut. Wu sagg all mienen ollen Frönd un Kupferstecher Jans bi Geliägenheit: „En lück wainiger kann nich selten auk mehr sien!“

Off anners gesggt – Respekt för de Natur gehört auk to de Kultur!

In düssem Sinne – Schöne Pingsten un Guetgoahn

Plattdeutsch für Anfänger: doatüschken = dazwischen; Poahlbüörger = Ureinwohner; wanners = bald; twangswiese = zwangsweise; Pingsten = Pfingsten