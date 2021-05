Am Flothdamm ist es am heutigen Samstagmorgen (22. Mai) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein Insasse, so teilt die Feuerwehr Greven mit, wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Unfall waren zwei Autos beteiligt. Ein Wagen war auf einem Acker zum Stehen gekommen, ein anderer wenige Meter entfernt im Graben. Zum Unfallhergang hat die Polizei noch keine Angaben gemacht.

Die Feuerwehr war um 9.41 Uhr mit dem Stichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ alarmiert worden. Die Notrufmeldung war durch ein sogenanntes E-Call-System abgesetzt worden. Kommt es zu einem schweren Autounfall, bei dem die Airbags auslösen, sendet ein solches System automatisch einen Notruf ab.

Die Feuerwehr Greven war mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 10.40 Uhr beendet.