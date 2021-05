Abfuhr für Anwohnerparken

Es bleibt dabei: In Greven wird es auch künftig kein Anwohnerparken, also eigens ausgewiesene Parkflächen für Bewohner bestimmter Straßen oder Vierteil, geben. Das beschlossen die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung mehrheitlich (12:6). CDU, FDP und Grüne votierten gegen dieses Vorhaben.

Der Ausschuss befasste sich (wie schon der Betriebsausschuss) intensiv mit dem Thema, weil einige Bürger und die SPD mit einem entsprechenden Antrag eben dies gefordert hatten.

„Wir haben diesen Antrag gestellt, weil es einfach ein Problem gibt; weil die Parkgebühren natürlich dafür gesorgt haben, dass es ein Ausweich-Parken gibt“, sagte Dr. Christian Kriegeskotte für die SPD. Darunter hätten nun die Anwohner der an die Innenstadt angrenzenden Wohngebote zu leiden.

Zu beobachten sind Probleme unter anderem in der Frankenstraße und im Hoek. Doch einzelne Straßen herauszugreifen hält Johannes Hennigfeld (CDU) „nicht für zielführend. Wenn, dann kann es nur ein Gesamtkonzept geben. Ich habe aber Zweifel, ob es das Problem überhaupt so gibt, wie es hier beschrieben wird. Ich sehe da keinen Bedarf, ein Konzept zu erstellen.“ Insofern soll man die Verwaltung auch nicht mit der Arbeit an einem solchen belasten. Zudem fürchtet es, dass es falsche Erwartungen ans Anwohnerparken gebe. „Der Anwohner hat vielleicht die Vorstellung: Ich habe da einen Anwohnerparkplatz, und der wird den ganzen Tag für mich vor der eigenen Haustür freigehalten.“

Man solle, so Hennigfeld, eher auf die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes drängen. Die darin vorgesehene Förderung des Radverkehres und die optimierte ÖPNV-Anbindung sei die richtige Antwort.

So sieht das auch André Kintrup, in der Stadtverwaltung für die Themen Verkehr und Parken zuständig. Ein umfassendes Konzept, wie die SPD es fordere, sei „nicht sinnvoll und nicht notwendig. Der Parkdruck ist in Greven nicht so groß, dass man mit einem Bewohnerparken-Konzept darauf reagieren müsste.“

Dr. Henning Brockfeld (Grüne) räumte ein, „dass es da schon Konflikte gibt“. Anwohnerparken schaffe aber „keinen einzigen neuen Parkplatz. Es käme da nur zu einer Umverteilung.“ Falls ein Konzept zum Anwohnerparken erarbeitet werde, müsse dies transparent erfolgen, den Anwohnern müssten alle Vor- und Nachteile erläutert werden.

Für „Unser Greven“ erklärte Ulrich Stratmann: „Wir dürfen hier nicht so planen, dass es immer schwieriger wird, zu parken. Wir müssen den Anwohnern gerecht werden. Uns wird berichtet, dass Anwohner kaum mehr Abstellflächen für eigene Fahrzeuge oder den Besucherverkehr finden.“ Dies führe stellenweise zu Behinderung und Gefährdung. Auch die Durchfahrt für Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge werde dadurch deutlich erschwert. „So kann es da auf keinen Fall weiter gehen.“ Kintrup entgegnete: „Wenn straßenverkehrsordnungskonform geparkt wird, dann haben wir kein Problem mit Sicherheit oder Rettungswegen.“

Olaf Wirl (Freie Wähler) ergänzte, dass Anwohnerparken auch zusätzliche Kosten für Anwohner mit sich bringe. Mechthild Hemmen (FDP) wohnt selbst in einer innenstadtnahen Straße. „Tagsüber ist es schrecklich. Aber in den Morgen- und Abendstunden ist es überhaupt kein Problem.“