„Haben diese Problemlage nicht“

Kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen während der Pandemie – für diesen Antrag der Fraktion „Reckenfeld direkt“ gab es im Schulausschuss keine Mehrheit. Die Fraktion wollte dieses für Kinder aus Familien, die Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) haben, die also staatliche Unterstützung für den Lebensunterhalt bekommen. In „normalen“ Schul- und Kitazeiten bekommen diese Kinder dieses Gratis-Mittagessen in den Einrichtungen, während der Pandemiebedingten Schließungen eben nicht. Neben Reckenfeld direkt stimmten Vertreter der Linken und von „Unser Greven“ für diesen Vorschlag. Die übrigen Ausschussmitglieder lehnten die Idee ab. Nicht aus grundsätzlichen Erwägungen, sondern weil davon ausgegangen wird, dass es schlicht keinen Bedarf gibt.

So schätzt es auch die Stadtverwaltung ein. Es habe keine einzige Nachfrage nach einem solchen Mittagessen geben, weder im Jobcenter, noch in den Schulen. „Diese Einzelfälle gibt es in Greven nicht“, sagte Beate Tenhaken, in der Stadtverwaltung für den Bereich Bildung zuständig, im Ausschuss. Und wenn es in einzelnen Fällen doch mal Probleme geben sollte, finde man immer eine bedarfsgerechte Lösung. Das bekräftige auch Beigeordneter Cosimo Palomba: „Es ist doch toll, dass wir in Greven diese Problemlage gar nicht haben. Uns ist kein einziger Fall bekannt – und erst dann können wir aktiv werden.“ Wenn es doch Bedarf nach einem kostenlosen Mittagessen gebe, weil sich die Versorgung sonst nicht sicherstellen lasse, „dann finden wir Lösungen. Dann gehe ich da persönlich vorbei.“

Antragsteller Ernst Reiling (Reckenfeld direkt) sieht das naturgemäß anders. Es gebe durchaus Bedarf, aber keinen politischen Willen, etwas dagegen zu tun. „Das ist beschämend.“ Man müsse den Kindern die Botschaft übermitteln, dass man ihnen mit einem Mittagessen kein Geschenk zukommen lasse, sondern dass sie einen Rechtsanspruch darauf hätten. Den aus seiner Sicht vorhandenen Bedarf zu decken, sollte organisatorisch kein Problem sein. „Wir haben engagierte Wirte“, sagt Reiling. Mit denen könne man ganz sicher Abhol- oder Lieferangebote vereinbaren.

Dirk Nolte (Linke) sagte direkt an Palomba gewandt: „Das meinten Sie gerade nicht ernst, oder?“ Es gebe 100 Kinder in Greven, die ein Mittagessen über die Münsterland-Karte beziehen. „100 Kinder – da sind die Fälle“, sagte Nolte. Und immerhin 1100 Kinder in Greven seien laut Sozialkonferenz von Armut betroffen. „Wenn Sie die alle besuchen wollen, haben Sie eine Menge zu tun.“ Es gebe viele Familien, die von Hartz-IV lebten. „Das ist ein Mittagessen in der Schule überlebenswichtig.“

Für Palomba war es spätestens ab dieser Stelle „eine politische Diskussion“. Dass Nolte sich so äußere, sei zu erwarten gewesen. Er, Palomba, wäre gar überrascht gewesen, „wenn ein linker Politiker das nicht sagen würde.“ Insofern sei die Meinung legitim. „Ich teile aber Ihre Auffassung nicht.“ Und wenn Nolte glaube, dass es nötig sei, 1100 Familien zu besuchen, um mit ihnen die Notwenigkeit eines Gratis-Mittagessens für die Kinder zu klären, so sei er „schief gewickelt. Wir haben diese Problemlage in Greven nicht.“