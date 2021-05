Weil auf Reckenfeld Verlass ist

Sie sind alle noch da! Das ist wahrscheinlich die wichtigste Nachricht am Samstagnachmittag. „Alle mal wieder live sehen“, freut sich Iris Würthele am Eingang des Matthias-Claudius-Hauses. „Ein Eisbrecher...“, hofft Veronika Hajek vor der Franziskuskirche. Und: „Weiter geht’s“, sagt auch Klaus Schwenken vom Bürgerverein (ReBüVe) auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

„Einen Hauptorganisator gibt es nicht“, erklärt Ilja Kryszat. „Es ist eine gemeinsame Aktion von Reckenfeldern für Reckenfelder.“ Bei einem Rundgang durch den Ort präsentieren sich zahlreiche lokale Gruppen und Vereine. Sieben Bänke und ein paar mehr Menschen – mehr braucht es nicht für diese erste größere Veranstaltung seit langer Zeit.

Der Aktionstitel „Reckenfeld ist eine Bank“, das ist natürlich einerseits ein Wortspiel irgendwo zwischen oberstem Regal und Holzklasse – andererseits auch das Signal: Auf die Macherinnen und Macher vor Ort war und ist Verlass – auch in komischen Zeiten.

Deren Ende, diesen Optimismus strahlen alle Beteiligten aus, nun so ganz allmählich in Sicht gerät: „Wir würden zum Beispiel gerne mal wieder mit vielen Leuten zusammen den Ort aufräumen“, berichtet ReBüVe-Mann Jürgen Otto. Das sonst so beliebte „Clean up“-Projekt, es ist seit über einem Jahr höchstens im Supermini-Format möglich. Deutlich öfter haben die ReBüVe-ler zuletzt ältere Mitbürger zum Impfen gefahren und in Videokonferenzen über die Bebauung der Ortsmitte diskutiert. Heute informieren sie über das Bürgerhaus an der ehemaligen Hauptschule, das sicher kommen wird und über einige andere Ideen, die vielleicht kommen könnten.

Vor allem aber: Es wird geplaudert, mit diesem und jener, über düt und dat. Dabei lässt sich beobachten: Klar, es schauen all jene vorbei, mit denen eh zu rechnen war. Aber immerhin nicht nur: Auch ein paar Spaziergänger und noch mehr Radfahrer machen kurz Halt an den Stationen.

„Diese Gespräche sind doch das, was gefehlt hat“, meint auch Brigitte Ransmann von der Tafel. Sie und ihre Mitstreiter hatten und haben während der Pandemie natürlich immer mehr als genug zu tun, packen weiter Pakete – können sie für ihre Kunden aber nur bereitstellen oder ausliefern. Seit über einem Jahr. Mit den sinkenden Inzidenzen verbindet die Tafel-Truppe die Hoffnung auf die Rückkehr zum Normalbetrieb.

Stichwort Normalbetrieb: „Wann wohl endlich wieder Seniorencafé ist und wie und wo gerade Gottesdienste – solche Fragen hören die St. Martinus-Vertreter überwiegend. „Es geht heute vor allem darum, Präsenz zu zeigen“, glaubt Pastoralreferent Matthias Brinkschulte.

Und der zweite Teil der Idee von „Reckenfeld ist eine Bank“ – eventuell schon konkrete Anregungen für die zukünftige Ortsgestaltung und -entwicklung zu hören? Okay, ein Steppke wünscht sich von der evangelischen Gemeinde eine Matschbahn, andere vom Verein „Lernen fördern“ mehr Spielplätze. Das alles kann man irgendwem an irgendeiner der Bänke erzählen – bei einem kleinen Auswertungsgespräch am späten Nachmittag tragen die Initiatoren die Vorschläge zusammen. Insgesamt bleiben die geführten Ideenlisten freilich ziemlich leer. Möglicherweise gibt es gegen Ende einer weltweiten Krise dann doch noch drängendere Themen, wer weiß.

Aber die Atmosphäre zwischen Ortsmitte und Moorweg – sie ist passend zum blauen Himmel heiter statt wolkig, die Vorfreude auf einen hoffentlich tollen Sommer riesig: „Sobald ein Auto von uns auf dem Parkplatz steht“, berichtet auch Aleeza Hämmisch von der Jugendarbeit, „rennen die Kids uns hier die Bude ein.“

Zusammen mit den Kindern und Teenagern haben sie zuletzt das Jugendzentrum umgebaut – eigentlich alle, die vor Corona da waren, stünden auch jetzt wieder in den Startlöchern. „Es ist schön zu sehen, dass die Beziehungen trotz der Pandemie offenbar stabil geblieben sind“, findet Hämmisch. Mindestens in dieser Hinsicht ist Reckenfeld offenbar wirklich eine Bank.

Und wenn man jetzt noch zum Frisör geht und einmal durch den Edeka – ja, dann ist man nach diesem Frühlingsnachmittag auf dem allerneuesten Stand über alles, was im Ortsteil abgeht. Aber sowas von.