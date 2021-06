Weniger teure Sonderfahrten

Die Nachfrage einer Mutter aus Schmedehausen eingangs der Sitzung des Schulausschusses machte das Dilemma deutlich: Weil der Bus am Rathaus so ungünstig abfahre, dass er für Gesamtschüler nicht zu erreichen sei, müssten die Kinder eine Stunde warten, um nach Schmedehausen zu kommen.

Nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, wo es beim Schulbusverkehr hakt. Ausschussmitglied Bettina Kurney (CDU) vom Vosskotten kennt ein ähnliches: Kinder würden von der Gesamtschule zum Rathausplatz gebracht, wo sie um 15.40 Uhr einträfen. „Da ist aber der Bus für die Bauerschaft schon fünf Minuten weg.“ Erst um 16.30 Uhr dürften sich die Kinder ein Taxi-Bus rufen, der sie um 17 Uhr abhole. „Dann sind die Kinder um 17.15 Uhr zuhause.“

Grund genug für die Stadt, die Sache anzugehen. Zum Schuljahr 2021/2022 – also schon nach den Sommerferien – soll die Schülerbeförderung neu organisiert werden. Bislang gab es insbesondere am Nachmittag zahlreiche (und teuere) Speziallösungen, um die unterschiedlichen Schlusszeiten der Schulen aufzufangen. Anlass: Nach 14 Uhr gibt es oft keine regulären Fahrten der Schulbusse mehr.

Das soll sich ändern. „Der Bedarf am Nachmittag ist stark gestiegen“, erläuterte Laura Borgmann von der Stadtverwaltung im Ausschuss. Daher habe man zusammen mit einem Planungsbüro ein Konzept entwickelt, das eben darauf reagiert. Künftig sollen Busse zwischen 13.30 und 15.40 Uhr unterwegs sein. „Damit dieser Schülerspezialverkehr funktionieren kann, ist eine Angleichung der Schulschlusszeiten notwendig“, erläuterte Borgmann. 11.30, 12.30, 13.30 und 15.40 Uhr werden angestrebt. So wollen die Schülerströme gebündelt werden. In Einzelfällen werde man gegebenenfalls weiter auf Speziallösungen wie Taxifahrten zurückgreifen müssen. Weil im Idealfall aber sehr viele Taxi- und Sonderfahrten wegfallen würden, wäre das neue Konzept günstiger: grob geschätzt 167 000 Euro.

Die Schulen sind über das neue Konzept schon in Kenntnis gesetzt worden, sie haben nun Gelegenheit, es intern zu diskutieren und dann Rückmeldungen abzugeben. Schon Anfang Juni soll es ein finales Abstimmungsgespräch geben. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die Angleichung der Schulschlusszeiten überhaupt praktikabel ist.

Liz Kühlert (CDU) erklärte halb erstaunt, halb erfreut: „Wir haben jetzt eine ganz einfache Lösung für ein Riesen-Problem, das wir schon seit Jahren vor uns hertragen.“ Ob diese einfache Lösung nicht vielleicht doch einen Haken habe? „Gibt es vielleicht in den Außenbereichen doch mehr Probleme als es auf den ersten Blick scheint?“ Sie fürchtet, dass es auch künftig relativ viele Kinder geben wird, die lange warten müssen. Beigeordneter Cosimo Palomba erinnerte daran, dass der Schülerbeförderung rechtlich sehr enge Grenzen gesetzt seien. „Wir haben uns in der Vergangenheit gewisse Freiheiten erlaubt.“ Das Rechnungsprüfungsamt habe es dies gerügt. „Wir haben natürlich nach wie vor unsere Schülerinnen und Schüler im Blick. Es darf nur nicht zu so vielen Ausnahmen kommen wie bisher.“ Daher suche man in Abstimmung mit den Beteiligten eine „möglichst verträgliche“ Lösung. „Es wird im Einzelfall immer mal wieder vorkommen, das kann ich jetzt schon sagen, dass wir darüber reden müssen: Wie kriegen wir den Schüler, die Schülerin in eine entfernte Bauerschaft? Welche Wartezeit ist noch zumutbar?“ Jedoch sei „das Ermessen der Verwaltung auf null reduziert“. Dennoch hätten bei der Ausarbeitung des Konzeptes nicht die Kosten im Vordergrund gestanden, die Einsparungen seien nur ein positiver Nebeneffekt.

Michael Gries (CDU) fragte nach, ob denn auch die Routen angepasst werden. Er habe sich von Eltern berichten lassen, dass Saerbeck aus dem Grevener Süden besser und schneller mit Schulbussen erreichbar sei als beispielsweise die Anne-Frank-Realschule. „Da lautet der Vorwurf, die Busse würden dahin fahren, wo die Kinder vor 15 Jahren gewohnt haben, aber nicht dahin, wo sie heute wohnen.“ Als Stolperstein erweise sich immer wieder die Notwendigkeit, am Rathausplatz umzusteigen. „Viele Eltern hätten lieber eine Direktverbindung.“

Genau über diese Aspekte werde man nun reden, kündigte Beate Tenhaken an, im Rathaus für das Thema Bildung zuständig. „Wir beschäftigen uns mit dem Thema der Optimierung.“

Ein Beschluss fiel im Schulausschuss nicht. Dieser soll nach dem Abstimmungsgespräch mit den Schulen folgen.