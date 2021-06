Zum Lachen in den Biergarten

Blauer Himmel, Sonnenschein und unzählige Gags: Das erwartet die Zuschauer nach einer langen kulturellen Pause am morgigen Mittwoch bei der „Mixed Comedy Show“ im Biergarten des Landhauses Rickermann in Reckenfeld. Olaf Rickermann, Betreiber der Gaststätte, und Oliver Thom, Moderator und Organisator der Comedy Show, holen für den Abend gleich vier Spaßmacher auf die Bühne im großen Biergarten. Für beste Unterhaltung und viele Lacher wollen Mario Siegesmund, Tim Perkovic, Amjad und Achim Leufker sorgen. Los geht der Spaß unter freiem Himmel um 20 Uhr.

„Wir haben klasse Künstler dabei. Das wird ein super Abend.“ Da ist sich Olaf Rickermann sicher. Sicher ist auch, dass die Spaßmacher des Abend jede Menge Bühnenerfahrung und einen prall gefüllten Sack an Gags mit nach Reckenfeld bringen.

Achim Leufker, Poetry Slamer und Wortakrobat aus Rheine, begeistert sein Publikum seit vielen Jahren mit lustigen Texten und trockenem Humor. Mario Siegesmund aus Hamm wird am Mittwoch mit Musik und Comedy für Lacher und Applaus sorgen. Tim Perkovic aus Dinslaken konnte im Herbst 2019 den NDR Comedy Contest gewinnen und stand auch schon beim Quatsch Comedy Club auf der Bühne. Und der gebürtige Ochtruper Comedian Amjad ist Gewinner des SWR3 Comedy Förderpreis, hat ebenfalls schon den NDR Comedy Contest gewonnen und war mit seinen Gags auch schon im Radio bei 1Live zu hören.

Thematisch dürften die Spaßmacher auf jeden Fall ein breites Publikum ansprechen, denn ob Beziehungsstress oder Erziehungstipps, Missverständnisse bei der Partnerwahl oder Kurioses aus Funk und Fernsehen: Schwerpunkte sind die Komik des Alltags gewürzt mit einem Schuss Selbstironie. „Da ist für jeden etwas dabei, ob Jung oder Alt“, davon ist Oliver Thom aus Steinfurt, Moderator der Veranstaltung, überzeugt.

Wer am Mittwoch, 2. Juni, bei der Mixed Comedy Show dabei sein will bekommt Tickets vor Ort im Landhaus Rickermann (Bahnhofstraße 72) und online auf der Webseite www.mixedcomedyshow.de. Die Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Bei der Show gibt es nur feste Sitzplätze mit Abstand, es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen des Kreises Steinfurt. Zudem wird ein aktueller, negativer Coronatest benötigt.