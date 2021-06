Die letzten 30 Grundstücke

Manchmal ist es spannend, Luftbilder zu vergleichen. Im Geoportal NRW, einem Kartendienst des Landes, sieht der letzte Bauabschnitt der Wöste zwischen Königstraße und Schifffahrter Damm noch völlig unberührt aus. Bei den Google-Luftbildern ziehen sich durch das Areal bereits Baustraßen und man kann ahnen, dass dort die Kanalisation verlegt wird. Insgesamt 70 Grundstücke standen hier zum Verkauf. Jetzt sind es nur noch 30.

Derzeit, bestätigt Immobilienmakler Wilfried Roth, der einen Großteil der Grundstücke in diesem Bereich vermarktet, lägen 230 Bewerbungen vor: „In den nächsten sechs Wochen wird entschieden, wer den Zuschlag bekommt.“

Für das Baugebiet Wöste sind es, wie Roth sagt, „die letzten fünf Minuten“. Insgesamt 500 Häuser sind im größten Neubauareal der Stadt verkauft worden.

Über 400 Euro

Wobei die Preise sich zuletzt auf ein Niveau von über 400 Euro pro Quadratmetern entwickelt haben. Bei solchen Bodenpreisen ist es kein Wunder, dass die Grundstücke schmaler ausfallen: Zwischen 440 Quadratmetern bei alleinstehenden Häusern und 295 und 300 Quadratmetern bei Doppelhäusern. Das sei, so der Immo-Experte, das Minimum, um die gewünschten Grund- und Geschossflächen zu bauen.

Auch drei Objekte mit jeweils sechs Wohnungen werden im letzten Bauabschnitt errichtet, und zwar weit oben am Wall, der die Wöste vom Schifffahrter Damm trennt und ein wichtiger Schallschutz ist. Im gesamten Wohngebiet dominieren Einfamilienhäuser.

Grevener Interessenten

Dass die Wöste ein Wohngebiet für Münsteraner sei, kann Wilfried Roth verneinen. „Erstens haben auch nicht alle Menschen aus Münster automatisch mehr Geld“, sagt er. Zweitens gebe es viele Bewerbungen auch aus Greven.

Von Seiten der Stadt ist alles startklar. „Die Baureife ist schon lang hergestellt“, sagt Pressesprecher Wolfgang Jung. Die Kanalisation liegt im Boden. Ein Pumpwerk ist fertiggestellt, dass Regenwasser aus dem Baugebiet ableitet. Der letzte Bauabschnitt liegt zwischen dem Deich zum Schiffahrterdamm und der Rönne, die als flaches, naturnahes Gewässer zur Regenrückhaltung dient. Flache Böschungen, Schilf und Wildwiesen machen das Gewässer zum Hingucker. „Das ist sehr schön gestaltet“, lobt auch Klaus Rading.

Rading ist bei den Technischen Betrieben Grevens für den Abwasserbereich zuständig. An der Rönne hat er auch nichts dagegen, wenn Kinder in der Senke spielen – anders als rund um das Regenrückhaltebecken an der Overmannstraße, der „Südsee“. Dort gibt es steile Böschungen und die Stadt hat das Becken wegen möglicher Gefahren unlängst abgesperrt. Auch das Regenwasser, das in die Rönne fließt, muss zur „Südsee“ abgepumpt werden. „In Greven“, sagt Rading, „müssen wir jeden Tropfen pumpen.“