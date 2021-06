Grevener Modehändler übernimmt

Diese Nachricht ist schon jetzt ein gesetzter Kandidat für den Jahresrückblick: Die Emsdettener Familie Werning hat die Modehaus-Kette Wissing verkauft. Davon betroffen ist das Modehaus in der Rheiner Straße in Emsdetten ebenso wie das Geschäft in der Borghorster Fußgängerzone.

Eine weitere Hiobsbotschaft für die Emsdettener Einzelhandels-Landschaft? Nein. Denn mit dem Ausstieg der Familie endet zwar eine Ära in Emsdetten, Paul Werning war jahrzehntelang ein prägendes Gesicht des Emsdettener Einzelhandelsund viele Jahre Kopf der damaligen Einzelhandelsgemeinschaft EHG. Allerdings bleiben die Modehäuser so bestehen – auch unter dem Namen Wissing –, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten ihre Arbeitsplätze.

Und der „Deal“ scheint auch atmosphärisch und von der Kultur her gut zu passen: Ab August übernehmen zwei in der Branche profilierte und wie Werning traditionsreiche und Familien-gebundene Textil-Händler: Guido Schöttler aus Wilhelmshaven und Christian Ahlert aus Greven.

„Beide Herren sind langjährige und ausgewiesene Branchenexperten. Sie geben uns die Gewähr für eine positive Weiterentwicklung der Häuser“, heißt es in einer Vorab-Mitteilung, die Gaby und Paul Werning am Wochenende an die Familie und an Freunde versandt hatten.

Schon länger hatte es hinter den Kulissen Andeutungen über diesen Schritt gegeben, nun steht das Ergebnis der Verhandlungen fest, mit dem die Familie Werning die Unternehmensnachfolge für die Wissing-Häuser regelt.

Komplett aus dem Emsdettener Einzelhandel zurückziehen werden sich die Wernings übrigens nicht: Die beiden gegenüber dem 1100-Quadratmeter-Wissing-Modehaus gelegenen Marken-Shops von Esprit und Street One in der Rheiner Straße in Emsdetten führt die Familie weiter, so auch den Esprit-Shop in Borghorst. Hier zeichnet wie bisher Paul Wernings Tochter Juliane Helming verantwortlich. Ob auch die Modehaus-Immobilie in der Rheiner Straße – das Modehaus Wissing ist hier Mieter – verkauft wurde, darüber macht Paul Werning keine Angaben.

Christian Ahlert (45) führt unter anderem das gleichnamige Traditions-Modehaus am Grevener Niederort. Guido Schöttler (50) ist fast 20 Jahre Geschäftsführer in den Mode- und Sporthäusern Leffers in Wilhelmshaven. 2008 übernahm er gemeinsam mit der Familie Leffers das Modehaus Petzhold in Münster. Zudem ist er Geschäftsführer des Accessoires-Labels „Halsüberkopf“ mit Sitz in Münster.

Wie die beiden Mode-Macher gegenüber der EV erklären, sind sie „seit fast 15 Jahre befreundet und waren schon immer in einem regen beruflichen Austausch“. Auch mit Paul Werning sind Ahlert und Schöttler seit Jahren bestens bekannt und kollegial vernetzt – eine gute Basis für die Wissing-Übernahme besteht also schon lange.

Paul Werning übernahm ab 1985 nach und nach die Modehäuser Wissing in Emsdetten und Steinfurt von der Gründerfamilie Wissing. Seit 2007 ist er alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer.

Die Modehäuser Ahlert und Wissing mit jeweils langer Tradition an ihren Standorten – Wissing Emsdetten feiert dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum – sind sich in Sortiment und Marktauftritt sehr ähnlich, erklären die drei Textiler in einergemeinsamen Stellungnahme.

Christian Ahlert und Guido Schöttler glauben fest an die Renaissance der Innenstädte. „Die geschlossenen Geschäfte auf dem Höhepunkt der Corona-Krise haben vielen Kunden gezeigt, wie wichtig die Innenstädte nicht nur zum Einkaufen, sondern als Raum für Begegnungen und Veranstaltungen sind“, erklären die neuen Eigentümer. In diesem Sinne würden sie Potenzial für neue Handelskonzepte sehen, „um die Attraktivität der Standort zu steigern“.