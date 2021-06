Endlich etwas für die Seele

Eigentlich schreibt sich diese Geschichte von selbst. Man kann schon ahnen, was die Leute sagen. Und: Es wird sicherlich niemand dabei sein, der die neue Lockerung doof findet. oder vielleicht doch? Wir haben vorsichtshalber mal nachgefragt.

Im Niederort beim Café Täglich sitzen schon einige Leute zusammen, trinken ihren Café, ein Wasser oder einen Orangensaft. Und alle sehen irgendwie glücklich aus und lachen viel. „Wir haben doch auch lange genug zu Hause gesessen und kaum jemanden gesehen, dass man jetzt wieder hier sitzen darf, das muss man einfach genießen“, sagt Manfred Burgholz.

Er und sein Kumpel Günther Hill sitzen am Tisch der Geimpften. „Sonst dürften wir gar nicht aus so vielen Haushalten zusammen sitzen“, sagt Hill. Vorne am Tisch ein QR-Code, den viele Menschen früher für einen Taubenschi . . . gehalten hätten. Aber jetzt kennt das jeder. „Das geht wirklich super bequem mit der Luca-App“, freut sich Burgholz. Einmal mit dem Handy und der Luca-App scannen und man ist registriert. Und beim Verlassen des Lokals das Ganze noch mal.

Derweil kämpft Saleh Es-Sinawie, der das Täglich betreibt, mit der Kaffeemaschine. Die hat Corona nicht ganz unbeschadet überlebt. „Der Milchaufschäumer streikt“, sagt er und stellt eine Ersatzmaschine auf. Er ist natürlich froh, dass es wieder für die Gastronomie los gehen kann. Aber: Er hat erst seit Dienstag geöffnet. „Da gibt es im Vorfeld einiges vorzubereiten, das Personal muss aus der Kurzarbeit heraus, deswegen haben sich die meisten Wirte der Innenstadt darauf geeinigt erst am 1. Juni zu öffnen“, erklärt er.

Trotzdem: Am Vormittag ist der Besuch noch etwas zurückhaltend. Aber: „Für morgen Abend, den Tag vorm Feiertag, sind wir fast komplett ausgebucht“, freut er sich.

Ein paar Meter weiter sitzt ein Trupp Kinder vor der Eisdiele. Die Kids lecken genüsslich am Eis, welche Sorte kann man an der Schnute sehen. Auch die Erzieherin Stephanie Rösner vom DRK-Kindergarten freut sich, dass das endlich wieder geht. „Wir haben ein bisschen Verkehrsschule gemacht und zur Belohnung gibt es ein Eis“, erzählt sie. Sie selbst freut sich vor allem auf die kommende Woche. „Da können die Kinder aller Gruppen wieder miteinander spielen und müssen nicht mehr in den eingeteilten Bereichen des Spielplatzes bleiben.“

Auch auf dem Marktplatz ist der Zuspruch noch einwenig zurückhaltend – beim Bäcker Liesenkötter und auch beim Mandala. „Die Leute müssen sich erst langsam wieder an die Freiheiten gewöhnen“, sagt Anna Langa, die sich nach der Kurzarbeit wieder freut arbeiten zu dürfen. „Die Leute sind alle gut gelaunt und freundlich, da macht das Arbeiten Spaß.“

An einem der Tische sitzt Brigitte Ross mit ihrer Freundin Brigitte. „Wir genießen das beide sehr, da merkt man erst mal, was einem gefehlt hat“, sagt sie und wird fast philosophisch. „Früher waren das alles Selbstverständlichkeiten, ich hoffe, dass wir dies frei Leben auch später ganz bewusst leben.“

Gegenüber wird fleißig gearbeitet. Im Reisebüro Weischer sitzen Inhaber Daniel Rosendahl und zwei Mitarbeiterinnen und buchen fleißig Reisen für die Kunden. „Es geht stetig bergauf, die Leute wollen wieder in den Urlaub.“ Für den Sommer, den Herbst und sogar schon für das kommende Jahr werde gebucht. „Ich habe noch nicht alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück, aber es geht rasant bergauf.“

Auch in der Marktstraße herrscht wieder reges Treiben. Einkaufen ohne Termin oder test – da lassen sich die Leute nicht lange bitten. „In den vergangenen Tagen war sehr sehr viel los“, erzählt Karin Krüper von Engbers Moden. „Die Leute haben richtig Spaß einzukaufen und sind super gut gelaunt.“ Nur wenn es dann zu voll werde und sie die Kunden zurück schicken müsse gäbe es das ein oder andere Mal doch Unverständnis.

Also wirklich alle froh und glücklich? Keiner, der nörgelt, der irgendetwas zu meckern hat? Doch, einer ist dann doch da. Die Promenadenmischung, die herrenlos durch die Fußgängerzone streunt, guckt doch recht böse und bellt und knurrt unzufrieden. Komisch: Fressnapf hat doch auf . . .